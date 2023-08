Φωτιές στη Χαβάη: 36 νεκροί - «Στάχτη» ιστορική πόλη (Συγκλονιστικά Βίντεο)

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που έχει προκληθεί στην παραθαλάσσια πόλη Λαχέινα στο Μάουι της Χαβάης από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Tην ίδια ώρα, ο τραγικός απολογισμός των πυρκαγιών που πλήττουν τα νησιά έχει εκτιναχθεί από 6 νεκρούς που ήταν εχθές σε 36 θύματα, όπως μετέδωσε πρώτο το τοπικό μέσο Hawaii News Now.

Η ιστορική πόλη Λαχέινα, που υπήρξε κάποτε πρωτεύουσα του Βασιλείου του Χαβάης «έχει μετατραπεί ως επί το πλείστον σε στάχτη», βυθίζοντας στο πένθος τους κατοίκους για την απώλεια αυτού του σημαντικού κομματιού της ιστορίας του αρχιπελάγους, αναφέρει το ρεπορτάζ του NBC News. Ο θρήνος για όσα χάθηκαν και η αγωνία για το αύριο είναι τα αισθήματα που επικρατούν πλέον στο παραθαλάσσιο θέρετρο που πριν από λίγες μέρες έσφυζε από ζωή.

New video from Front Street shows virtually all of downtown Lahaina has been burned down. pic.twitter.com/i4ViDhz8K7 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2023

Εικόνες από δορυφόρο αποτυπώνουν την τεράστια καταστροφή στη Λαχέινα, που μέχρι πρόσφατα ήταν ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Αμερικάνους και όχι μόνο.

Αυτό το θέρετρο των 12.000 κατοίκων έζησε σκηνές «αντάξιες ταινίας φρίκης», είπε στο CNN η Κλερ Κεντ, μια κάτοικος το σπίτι της οποίας καταστράφηκε από τη φωτιά. Περιέγραψε το χάος που επικρατεί στην κοινότητα με «ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιαρίσματα», ανάμεσα σε «αυτοκίνητα που έχουν πάρει φωτιά και στις δύο πλευρές του δρόμου».

Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι στην περιοχή βρίσκονται και Έλληνες οι οποίοι λόγω της διακοπής των τηλεπικοινωνιών δεν μπορούν να μιλήσουν με τους δίκους τους ανθρώπους.

Πτήσεις πάνω από την πόλη επέτρεψαν να εντοπισθούν «τουλάχιστον 271 δομές» που έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την κομητεία του Μάουι.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι στο αρχιπέλαγος της Χαβάης. «Διέταξα να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι στα νησιά για να βοηθήσουν στις προσπάθειες» κατάσβεσης των πυρκαγιών, τόνισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, προσθέτοντας πως το υπουργείο Μεταφορών εργάζεται σε συντονισμό με αεροπορικές εταιρείες για την εσπευσμένη απομάκρυνση τουριστών από το νησί Μάουι, το οποίο υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα.

Το νησιωτικό σύμπλεγμα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να σημειώνονται στη νήσο Μάουι αλλά και τη νήσο Χαβάη – γνωστή κι ως Μεγάλο Νησί (Big Island) για να μη συγχέεται με την αμερικανική πολιτεία στο σύνολό της.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν κόσμο να βουτάει στη θάλασσα για να γλιτώσει από τις φλόγες, σπίτια και καταστήματα να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Στο Μάουι, όπου εξακολουθούν να μαίνονται τρεις μεγάλες πυρκαγιές, η ακτοφυλακή δήλωσε ότι διέσωσε 14 άτομα που είχαν πέσει στο νερό για να σωθούν.

Τα νοσοκομεία του νησιού έχουν πλημμυρίσει από εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των νεκρών πρόκειται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και μέρες.

«Είναι μια βαθιά σκοτεινή ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρίτσαρντ Μπίσεν, ο δήμαρχος του νησιού Μάουι.

Σύμφωνα με την κομητεία του Μάουι, περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι φιλοξενούνται σε κέντρα έκτακτης ανάγκης και περίπου 2.000 ταξιδιώτες βρίσκονται στο αεροδρόμιου του Καχουλούι περιμένοντας να καταστεί δυνατό να απομακρυνθούν.

Ο άνεμος έριξε πολλούς στύλους ηλεκτροδότησης και τα δίκτυα επικοινωνίας έχουν διακοπεί σε ένα τμήμα του Μάουι. Αυτό περιπλέκει πολύ το έργο των διασωστών, καθώς ακόμη και η τηλεφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 δεν λειτουργεί σε ορισμένες ζώνες του νησιού.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage, περίπου 13.000 κατοικίες και καταστήματα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο αρχιπέλαγος.

Το δυτικό τμήμα του Μάουι είχε πληγεί επί δύο χρόνια από την ξηρασία και, σύμφωνα με την αναπληρωτή κυβερνήτη Σίλβια Λιουκ, το γεγονός ότι οι πυρκαγιές τροφοδοτήθηκαν έμμεσα από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Ντόρα είναι «χωρίς προηγούμενο», καθώς αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα φέρνουν συνήθως βροχές και πλημμύρες στη Χαβάη.

Οι πυρκαγιές στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης εχουν επιδεινωθεί από τους σφοδρούς ανέμους, που πνέουν με ταχύτητα μέχρι 130 χλμ/ώρα, τροφοδοτούμενοι από τον τυφώνα Ντόρα, ο οποίος περνάει αυτή τη στιγμή από τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια του αρχιπελάγους.

