Φωτογράφησαν τον σπανιότερο γορίλα στον κόσμο μαζί με τα μωρά του

Ένα σπάνιο θέαμα κατεγράφη στη νότια Νιγηρία καθώς σπάνιοι γορίλες καταγράφηκαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε φωτογραφίες και βίντεο μαζί με τους απογόνους τους.

Οι γορίλες Cross River εντοπίστηκαν στα βουνά Μ-μπε στην πολιτεία Κρος Ρίβερ, όπου είχε στήσει την κάμερά του το Wildlife Conservation Society (WCS), ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με την προστασία της άγριας ζωής.

Το είδος αυτό του γορίλα κινδυνεύει άμεσα από εξαφάνιση και κάποια στιγμή μόλις 300 γορίλες ήταν γνωστό ότι βρίσκονταν εν ζωή στην ορώδη περιοχή της Νιγηρίας και του Καμερούν, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης.

Ωστόσο, η WCS αναφέρει πως η καταγραφή τους αυτή μαζί με τους απογόνους του δημιουργεί ελπίδες ότι τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, στην πραγματικότητα αναπαράγονται.

Το συγκεκριμένο είδος τείνει να αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία και σε σχέση με τα άλλα είδη μεγάλων πιθήκων παρουσιάζει κάποιες διαφορές, όπως είναι τα μικρότερα κεφάλια, μακρύτερα χέρια και ανοιχτόχρωμο τρίχωμα.

Το WCS συνεργάζεται στενά με έναν κοινοτικό οργανισμό, την Ένωση Προστασίας των Βουνών M-μπε, καθώς και τις αρχές της πολιτείας Cross River της Νιγηρίας για την προστασία των πρωτευόντων.

This success is largely due to support and commitment of local community partners.

"I am very happy," said Otu Gabriel Ocha, head chief of nearby village. "Shows that our conservation efforts in partnership with @WCS_Nigeria are yielding fruits."

