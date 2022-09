Φουντώνουν ξανά οι φήμες για την υγεία της Ελισάβετ

Εμφανώς εξουθενωμένη, αδυνατισμένη και με μπαστούνι, η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχθηκε νωρίτερα στο κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, τη νέα Βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

>>> BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Η 96χρονη Ελισάβετ, η μακροβιότερη βασίλισσα της Αγγλίας, έχει ακυρώσει ήδη πολλές εμφανίσεις της ενώ δεν συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις των τεσσάρων ημερών που γιόρταζε η Βρετανία το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

Liz Truss officially became the UK's new prime minister today after meeting Queen Elizabeth II at Balmoral Castle in Scotland.

Truss, the foreign secretary for the past year, defeated rival Rishi Sunak on Monday in the race to become leader of the Conservative Party.#UTVNews pic.twitter.com/xXibaxTTtX

— UTV Ghana (@utvghana) September 6, 2022