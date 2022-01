Γαλλία: Αντιεμβολιαστές διαδηλώνουν απαντώντας στον Μακρόν

Αντιεμβολιαστές διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε πόλεις της Γαλλίας σήμερα, επικρίνοντας τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σχολίασε ότι θέλει να «τσαντίσει» όσους αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 θέτοντάς τους νέους περιορισμούς.

«Τους ανεμβολίαστους θέλω πολύ να τους τσαντίσω. Και άρα θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η στρατηγική», δήλωσε ο Μακρόν την Τρίτη σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Δύο ημέρες αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι εννοεί «απολύτως» τις δηλώσεις του αυτές.

Anti-vax protesters tell France's Macron: 'We'll piss you off' https://t.co/32X9NUgWgT pic.twitter.com/fn6E9fxayP

