Γαλλία-COVID: Απίστευτες σκηνές σε παράνομο πάρτι με 2.500 άτομα

Πάνω από 2.500 άτομα έδωσαν το «παρών» σε παράνομο ρέιβ πάρτι στη Γαλλία την παραμονή τη Πρωτοχρονιάς, ενώ τη χώρα θερίζει το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Σύμφωνα με το BBC, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη κοντά στην πόλη της Ρεν, στην Βρετάνη. Σε αυτή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, άτομα που ταξίδεψαν από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι συγκεντρωμένοι συγκρούστηκαν με τις αρχές, έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο και πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο πάρτι.

🇫🇷 A #newyeareve #raveparty took place in #Lieuron (Bretagne). Around 2000 participants. The party was still going on this morning after 10 a.m which is the timing of this vid. Did I have to mention if this party was legal or not ? pic.twitter.com/PTwR69wtmA

— Based France Poland #BabiesLivesMatter (@from_based) January 1, 2021