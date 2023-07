Γαλλία: Μαρτυρία για τη δολοφονία του 17χρονου που πυροδότησε εξέγερση

Ένας νεαρός που ισχυρίζεται ότι ήταν παρών στο αμάξι με τον 17χρονο Ναέλ Μερζούκ όταν αυτός σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου την περασμένη Τρίτη, δημοσίευσε ένα ηχογραφημένο μήνυμα όπου περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στο αιματηρό περιστατικό που πυροδότησε εξέγερση εθνικών διαστάσεων στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Sky News, o νεαρός άνδρας, που πόσταρε το μήνυμά του στα social media, λέει ότι θέλει να μαθευτεί η αλήθεια γιατί «κυκλοφορούν πολλά ψέματα» για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Ναντέρ, μια μικρή πόλη στα περίχωρα του Παρισιού, το πρωί της 27ης Ιουλίου.

An audio message circulating online claims to be a friend of Nahel describing the events leading up to and after the fatal traffic stop

In the aftermath, violent protests have spread throughout France with people setting cars alight and ransacking shopshttps://t.co/3v5FHbVV8m pic.twitter.com/b6s4NyQJ91

