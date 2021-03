Γαλλία: Νέα συμπλοκή νεαρών στο Παρίσι - Ένας σοβαρά τραυματίας

Πέντε πρόσωπα τραυματίστηκαν, το ένα σοβαρά, χθες στο Παρίσι κατά τη διάρκεια νέας βίαιης σύγκρουσης μεταξύ νεαρών, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο συγκλίνουσες πηγές.

Τα επεισόδια και οι αντιπαλότητες μεταξύ συμμοριών νεαρών έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας. Τη Δευτέρα, έφηβος 14 ετών τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο Εσόν, διαμέρισμα του νότιου Παρισιού, όπου ήδη δύο μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρια τον Φεβρουάριο.

Η νέα συμπλοκή νεαρών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα όρια του Οτέιγ, στο ευκατάστατο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, κοντά στα στάδια Ρολάντ Γκαρός και Παρκ ντε Πρενς, διευκρίνισε πηγή προσκείμενη στην παρισινή αστυνομία.

📍#Paris, #France

Initial reports show a suspect took out a knife and stabbed 4 people nearby. The exact reason for the stabbing has not been confirmed. Serious injuries have been reported. https://t.co/Sllv3dP3nu pic.twitter.com/Qo5kOE6l41

— The Broadcaster 📹 (@BroTxt5) March 9, 2021