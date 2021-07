Γαλλία: Ο Υπ. Υγείας εμβολιάζει on camera την Υφ. Οικονομικών/VID

Δύο υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης προσπάθησαν να τονώσουν την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην Γαλλία, μέσω του δικού τους παραδείγματος, με τον υπουργό Υγείας Ολιβιέ Βεράν να χορηγεί την ένεση με ένα εμβόλιο κατά της νόσου στην υφυπουργό Οικονομικών Ολιβιά Γκρεγκουάρ.

Καθώς ο Βεράν - γιατρός στο επάγγελμα, γεγονός που του επέτρεψε να χορηγήσει την ένεση - ετοιμαζόταν να εμβολιάσει τη συνάδερφό του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στο νοσοκομείο Νεκέρ στο Παρίσι, δυσκολεύτηκε να φορέσει το ένα από τα δύο χειρουργικά γάντια, αφήνοντας το.

Αλλά η ασθενής του, η οποία είναι έγκυος και λάμβανε σήμερα τη δεύτερη δόση ενός εμβολίου κατά της Covid-19, είπε ότι δεν ανησυχεί για τις επαγγελματικές του ικανότητες. "Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη", είπε η Γκρεγκουάρ. Μετά την ένεση, η υφυπουργός είπε στον Βεράν ότι δεν ένοιωσε τίποτα. "Δεν έχεις χάσει το ταλέντο σου", του είπε.

Το στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τους Γάλλους να εμβολιαστούν και να αποτραπεί αυτό που ορισμένοι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας στη Γαλλία προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας. Μέχρι σήμερα, περίπου το 60% των ανθρώπων στη Γαλλία έχει λάβει τουλάχιστον μια πρώτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19.

"Δεν μπορούμε να πούμε ότι η κορύφωση είναι πίσω μας", είπε ο Γάλλος υπουργός Υγείας έξω από το νοσοκομείο. "Πρέπει να εμβολιαστούμε, σε μεγάλους αριθμούς", συμπλήρωσε.

French Health Minister Doctor Olivier Veran, injects his pregnant colleague, Olivia Grégoire, Secretary of State for Social Economy with the #COVID19Vaccine, as part of a campaign in front of cameras to encourage people to get vaccinated.#COVID19France pic.twitter.com/SJXT0d6fC1

— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) July 27, 2021