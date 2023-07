Γαλλία: Ταραχοποιοί «καταδιώκουν» αστυνομικούς και αξιωματούχους

Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε σοκ μετά την επίθεση με όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση εναντίον της κατοικίας ενός δημάρχου, κατά την πέμπτη νύκτα βίαιων επεισοδίων, η ένταση των οποίων ήταν ωστόσο μειωμένη με σχέση με την προηγούμενη.

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κρίσης που βιώνει από την Τρίτη η Γαλλία είναι η ανακοίνωση από τη γαλλική προεδρία ότι θα πραγματοποιηθεί απόψε σύσκεψη για την κατάσταση υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

boy is shot after driving away from police. #FranceRiots #FranceHasFallen #FranceOnFire #FranceProtest #migrants pic.twitter.com/mvZhp6MpVX

Στη διάρκεια αυτής της πέμπτης νύκτας βιαιοτήτων που ξέσπασαν μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από την αστυνομία, ταραχοποιοί έριξαν την πόρτα της κατοικίας του Βενσάν Ζανμπρέν, δημάρχου της πόλης Λ' Άι λε Ροζ, στη νότια περιφέρεια του Παρισιού, με τη βοήθεια ενός οχήματος το οποίο είχαν προηγουμένως πυρπολήσει, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που άρχισε έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας».

#BREAKING : Rioters in France rammed a car into the home of the mayor of a town south of Paris, injuring his wife and one of his children - later set the house on fire pic.twitter.com/xE5Vqw0PBc

Η σύζυγος του δημάρχου -ο οποίος ανήκει στο δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και απουσίαζε την ώρα της επίθεσης-, και ένα από τα δύο μικρά παιδιά τους τραυματίσθηκε στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τους επιτιθέμενους, ανέφερε ο ίδιος ο δήμαρχος.

Η επίθεση καταδικάσθηκε από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν έκανε λόγο για «απαράδεκτες ενέργειες». Νωρίς σήμερα το απόγευμα η πρωθυπουργός βρέθηκε επιτόπου και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση «δεν θα αφήσει αναπάντηση καμιά βιαιότητα» και πως στην επιβολή των κυρώσεων θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα».

Rioters fire an rocket propelled grenade at a French police station. If this is not civil war, we don’t know what is. #FranceRiots pic.twitter.com/WbkaLhjnfK

Ένα κάλεσμα προς αιρετούς αξιωματούχους και πολίτες να συγκεντρωθούν αύριο, Δευτέρα, στις 12:00 (13:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από δημαρχεία σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε εξάλλου από τον πρόεδρο της Ένωσης Δημάρχων Γαλλίας (AMF) Νταβίντ Λινάρ, καθώς έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις εναντίων αιρετών αξιωματούχων.

Ο επικεφαλής της AMF, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, έκανε λόγο για «150 δημαρχεία ή δημοτικά κτίρια που έχουν δεχθεί επιθέσεις από την Τρίτη».

Twitter CEO Linda Yaccarino picked an odd time to limit user data. The decision makes perfect sense, but with France burning down in real time, seems like she wants to censor the destruction. Just sayin.’ Time for the white ethnostates to emerge. Network & protest. https://t.co/JJLVluG0IX

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως την περασμένη νύκτα έγιναν στόχοι συνολικά δέκα αστυνομικά τμήματα, δέκα στρατόπεδα της Χωροφυλακής και έξι τμήματα της δημοτικής αστυνομίας. Συνελήφθησαν 719 άτομα, κυρίως επειδή έφεραν αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα ή βλήματα.

Πυροβολισμός εναντίον αστυνομικού

Ένας αστυνομικός έγινε στόχος πυροβολισμού και σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του στη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Νιμ (νοτιοανατολική Γαλλία) τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στη διάρκεια της οποίας οι δυνάμεις της τάξης είχαν προχωρήσει σε περισσότερες από 1.300 συλλήψεις - αριθμό ρεκόρ από την Τρίτη. Η γαλλική δικαιοσύνη αρχίζει εξάλλου να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον καταιγισμό των ποινικών διώξεων με στόχο υπόπτους ως ταραχοποιούς.

France has been rocked by a wave of protests after a 17-year-old youth was shot by police near Paris #France #Paris #Protest #NahelM pic.twitter.com/9sQVDQdZZW

«Πιο ήρεμη νύκτα χάρη στην αποφασιστική δράση των δυνάμεων της τάξης», δήλωσε εντούτοις νωρίς σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, αν και το υπουργείο του ανακοίνωσε πως τραυματίσθηκαν 45 αστυνομικοί και χωροφύλακες και πυρπολήθηκαν 577 οχήματα και 74 κτίρια.

Για δεύτερη διαδοχική νύκτα, το υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε 45.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, από τους οποίους 7.000 στο Παρίσι και τη στενή περιφέρειά του, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της τάξης στη Μασσαλία και τη Λιόν, τις κύριες πόλεις όπου είχαν σημειωθεί την προηγουμένη συγκρούσεις, καταστροφές ή λεηλασίες.

Στην Κανεμπιέρ της Μασσαλίας, την κεντρική αρτηρία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να διαλύσουν ομάδες νέων που είχαν προκαλέσει χάος την προηγουμένη, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το προξενείο της Κίνας στη Μασσαλία κάλεσε χθες, Σάββατο, τους κινέζους πολίτες «να αποφεύγουν τις ζώνες όπου διεξάγονται διαδηλώσεις και συγκρούσεις». Κινεζικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει πως ένα λεωφορείο, που μετέφερε κινέζους τουρίστες, έγινε την Πέμπτη στόχος λιθοβολισμού. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή στη Μασσαλία, δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε σημαντικές ζημιές κατά το επεισόδιο.

A video of 41 petrified Chinese tourists stuck in the riots in Marseille last night is going viral in China.

Their bus repeatedly came under attack.

Many people on Chinese social media write that they will never travel to France after seeing this. pic.twitter.com/7JpuYbkLXs

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023