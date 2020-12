Game of Thrones: Ανοίγει το πρώτο θεματικό πάρκο το 2021

Το Game of Thrones άφησε ανάμεικτα συναισθήματα στους εκατομμύρια τηλεθεατές που το παρακολουθούσαν επί σχεδόν μια δεκαετία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεμπερδέψει από τον κόσμο που εμπνεύστηκε ο συγγραφές George R.R. Martin. Ήδη γνωρίζουμε πως ετοιμάζεται η σειρά House of the Dragon, ακόμα περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα βιβλία της σειράς και τώρα μαθαίνουμε πως θα ανοίξει θεματικό πάρκο Game of Thrones στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το πρώτο θεματικό πάρκο Game of Thrones στον κόσμο θα ανοίξει μέσα στο 2021 στο Banbridge και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των Linen Mill Studios. Η κατασκευή του γίνεται σε συνεργασία με το δίκτυο HBO και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα original τηλεοπτικά πλατό και τα αντικείμενα που εμφανίστηκαν στη σειρά.

Όπως αναφέρει το techgear, συνολικά το πάρκο θα ξεπερνά τα 10.000m² και θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αναβίωσης εμβληματικών σκηνών από τη σειρά στο Winterfell, το King’s Landing, το Dragonstone κλπ. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να μάθουν αναλυτικές λεπτομέρειες για την παραγωγή, τον σχεδιασμό των πρόσθετων που είδαμε στους χαρακτήρες (π.χ. το χέρι του Jaime), τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τους δράκους κ.ά.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα τοποθετούσε την ολοκλήρωση του Game of Thrones Tour μέσα στο 2020, αλλά ο προγραμματισμός πήγε περίπατο λόγω της πανδημίας COVID-19. Δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία των εγκαινίων, αλλά σίγουρα θα γίνει μέσα στο 2021 εκτός απροόπτου.

news247.gr