Γέννησε η έγκυος που γλύτωσε από το μαιευτήριο που βομβαρδίστηκε

Την είδηση πως η γυναίκα που έγινε σύμβολο της βάρβαρης επίθεσης της Ρωσίας στο μαιευτήριο της Μαριούπολης, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι μετέδωσε Ουκρανή δημοσιογράφος.

Όπως έγραψε στο Twitter η Olga Tokariuk η ίδια επικοινώνησε με συγγενή της Μαριάννας η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα από τις φωτογραφίες που την έδειχναν αιμόφυρτη να προσπαθεί να εγκαταλείψει το βομβαρδισμένο νοσοκομείο, και έλαβε γνώση για το ευτυχές γεγονός. Παράλληλα σημειώνει πως είναι καλά στην υγεία τους τόσο η μάνα όσο και το μωρό, ενώ οι βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται πως η νεαρή έγκυος γυναίκα είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ρωσικής προπαγάνδας όταν ρωσιμά μίντια αλλά και η ίδια η ρωσική πρεσβεία στη Μεγάλη Βρετανία, είπε πως δεν ήταν έγκυος και δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κτήριο αλλά ήταν ηθοποιός η οποία μάλιστα έβαλε μέικ απ για να δείξει πως έχει αίματα από την επίθεση.

Δείτε την ανάρτησή της:

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022