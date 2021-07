Γερμανία: «Εθνική καταστροφή» οι πλημμύρες

Στο πλευρό των πλημμυροπαθών θα βρεθεί αύριο η εορτάζουσα Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ - κλείνει τα 67 - εκφράζοντας την αλληλεγγύη της σε όσους έχουν χάσει συγγενείς και φίλους αλλά και περιουσίες ενώ προσπαθούν να συνέλθουν από την πρωτοφανή τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος την ατμομηχανή της Ευρωζώνης.

Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις καταστροφικές πλημμύρες που μετέτρεψαν σε απέραντα ποτάμια τη δυτική Γερμανία, ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη ανέλθει στους 133 ενώ υπάρχουν και εκταοντάδες αγνοούμενοι. Επίκεντρο της βιβλικής καταστροφής πόλεις και χωριά στην ευρύτερη περιοχή της Άιφελ, η οποία εκτείνεται από την κεντροδυτική Γερμανία μέχρι το Βέλγιο. Στους νεκρούς συγκαταλέγονται και μέλη σωστικών συνεργείων, τα οποία τα τελευταία 24ωρα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία εγκλωβισμένους είτε με σκάφη, είτε ακόμα και με ελικόπτερα. Το παρόν δίνει και ο ομοσπονδιακός στρατός με πάνω από 850 άνδρες και γυναίκες, καθώς και τεθωρακισμένα οχήματα απομακρύνοντας συντρίμμια και τόνους λάσπης.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων με τους πυροσβέστες να εμφανίζονται σοκαρισμένοι ανασύροντας σορούς μέσα από αυτοκίνητα που παρέσυραν τα ορμητικά νερά.

Οι περισσότεροι νεκροί εντοπίζονται είτε σε υπόγεια σπιτιών είτε μέσα σε αυτοκίνητα, όπως σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό «Focus».

Η Μέρκελ θα επισκεφθεί το κρατίδιο Ρηνανία - Παλατινάτο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την βιβλική καταστροφή, ενώ ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ θα μεταβεί την περιοχή του Ρήνου Έρφτ.

Ο υποψήφιος για την Καγκελαρία των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και πρωθυπουργός του κρατιδίου Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, Άρμιν Λάσετ, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στους συμπολίτες του δίνοντάς τους κουράγιο.

Αν και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού και διάσωσης στις περιοχές καταστροφής, οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών.

«Εικάζουμε ότι θα έχουμε και άλλους θανάτους, αλλά δεν ξέρουμε πόσους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρέουλ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του γερμανικού αυτού κρατιδίου, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 43 θάνατοι και πολλοί τραυματίες. «Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη», πρόσθεσε ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός.

Στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, τουλάχιστον 90 άνθρωποι χάθηκαν στις καταστροφικές πλημμύρες ενώ τουλάχιστον 362 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διασώστες προσπαθούν στην περιοχή Αιφελ να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες καθώς δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, για το κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, ο κίνδυνος πλημμυρών έχει μειωθεί. Υπάρχουν μόνο προειδοποιήσεις για τον ποταμό Αρ και τους παραποτάμους του Ούντερε Ζάουερ

Στην ιδιαίτερα πληγείσα περιοχή Άρβαιλερ, οι δρόμοι είναι κλειστοί και οι γέφυρες καταστράφηκαν. Το σιδηροδρομικό δίκτυο στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο συνεχίζει να υπολειτουργεί.

Η υποψήφια για την Καγκελαρία με το κόμμα των Πρασίνων, Αναλένα Μπέρμποκ, μετέβη σε πληγείσες περιοχές διακόπτοντας τις διακοπές της, όπως αναφέρει το γερμανικό δίκτυο n- tv.

Από την πλευρά της, η υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας, Τζούλια Κλόκνερ δήλωσε στην εφημερίδα «Neue Osnabrücker Zeitung» ότι ανάλογα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αυξηθούν.

«Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις κατάλληλες προσπάθειες για την προστασία του κλίματος - στη Γερμανία, αλλά και παγκοσμίως. Οι φορείς σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, κωμοπόλεις και περιφέρειες, καθώς και οργανώσεις βοήθειας είναι αποτελεσματικοί, για το λόγομ αυτό χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τέτοια φαινόμενα σε εθνικό επίπεδο»...« Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο όπου η ζωή σε ποτάμια και ακτές της Γερμανίας δεν θα είναι πλέον εφικτή», τόνισε η υπουργός των Χριστιανοδημοκρατών.

Βέλγιο: Στους 27 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Βαλλονία

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Βέλγιο από τις πλημμύρες που σάρωσαν τη Βαλλονία, όπως αναφέρει το rtl. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία έλαβε χώρα λίγο μετά τις 16.00 εχθές το απόγευμα, οι νεκροί φτάνουν τους 20.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση αγνοουμένων.

Λόγω της εθνικής ημέρας πένθους που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, η πόλη του Ναμούρ αποφάσισε να ακυρώσει τη γιορτή με πυροτεχνήματα που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου για την εθνική γιορτή της 21ης Ιουλίου.

Στην πρωτεύουσα της Βαλλονίας, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες. Ο Δήμος των Βρυξελλών έχει ανακοινώσει ότι θα ακυρώσει τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική γιορτή του Βελγίου.

Σε επιφυλακή στην Ολλανδία

Σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής παρέμεναν σήμερα οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών στην Ολλανδία καθώς τα πλημμυρισμένα ποτάμια απειλούσαν πόλεις και χωριά σε όλη τη νότια επαρχία του Λίμπουργκ.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, ενώ στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές εργάστηκαν με εντατικούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να ενισχύσουν φράγματα και να αποτρέψουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι Ολλανδοί έχουν έως τώρα αποφύγει μια καταστροφή του μεγέθους της Γερμανίας καθώς έως σήμερα το πρωί δεν είχαν ανακοινωθεί θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικές αρχές, η αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει καταστροφές στην περιοχή και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Το επίπεδο των υδάτων σε ποτάμια γύρω από μεγάλες πόλεις όπως η Φένλο και το Ρούρμοντ έφθασε σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ και δεν αναμένεται να υποχωρήσει έως αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργώντας προβλήματα σε φράγματα και άλλα προστατευτικά μέσα. Πολλοί δρόμοι μέσα και γύρω από το Ρούρμοντ έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

