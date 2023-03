Γερμανία: Πυροβολισμοί σε κέντρο Μαρτύρων Ιεχωβά με νεκρούς

Αρκετοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες αναφέρθηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (9/3) σε κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι είναι νεκρός και ότι το κίνητρό του παραμένει ασαφές.

"Δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο δράστης έχει διαφύγει", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας αμέσως μετά την επίθεση, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 9 το βράδυ της Πέμπτης. Αργότερα, η αστυνομία δήλωσε ότι βρήκε ένα "άψυχο άτομο ... που πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ο δράστης" στο κέντρο, αλλά ότι οι έρευνες συνεχίζονται, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι επτά άνθρωποι ήταν νεκροί και άλλοι 25 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι οκτώ σοβαρά. Δεν είναι σαφές αν ο δράστης συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των νεκρών. Η αστυνομία ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά αρνήθηκε να πει πόσοι έχασαν τη ζωή τους, μετέδωσε το Reuters.

📝🇩🇪Germany: #Hamburg shooting in a Jehovah's church in Hamburg: Seven dead and many unanswered questions. and injured many more pic.twitter.com/zMYorNgUAe — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) March 10, 2023

Καθώς έγινε γνωστή η είδηση των πυροβολισμών, η αστυνομία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη συνοικία GrossBorstel. Αρκετοί δρόμοι αποκλείστηκαν και το κοινό προειδοποιήθηκε με γραπτό μήνυμα να αποφεύγει την περιοχή. Στους κατοίκους της περιοχής ζητήθηκε να παραμείνουν στα σπίτια τους και να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους μόνο "σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης", ώστε να μην επιβαρυνθεί το δίκτυο.

"Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, πυροβολισμοί έπεσαν σε μια εκκλησία στην Deelbögestrasse στην περιοχή GrossBorstel", ανακοίνωσε η αστυνομία. "Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ορισμένοι θανάσιμα. Βρισκόμαστε επί τόπου με μεγάλο αριθμό αστυνομικών".

Αστυνομικοί μιας ειδικής ένοπλης μονάδας βρίσκονταν κατά τύχη ήδη κοντά στο σημείο όταν συνέβησαν οι πυροβολισμοί, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Έτυχε να επιστρέφουν στο αρχηγείο τους στο Άλστερντορφ όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς.

🇩🇪 Germany Terrorist attack in Hamburg. At least 30 people have been shot including 7 confirmed dead at a Church few minutes back 😡😡😡👇 pic.twitter.com/Lmex7V4573 — Naren Mukherjee (@NMukherjee6) March 10, 2023

Ο δημοσιογράφος του NDR Heiko Sander δήλωσε στην Tagesschau ότι η αστυνομία που βρισκόταν κοντά επενέβη αφού άκουσε πολλούς πυροβολισμούς. Μπήκαν στο κτίριο και άρχισαν να το εκκενώνουν από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που ήταν έγκυος, είπε ο Sander.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο βρήκαν αρκετούς ανθρώπους σοβαρά τραυματισμένους και μερικούς νεκρούς. "Στη συνέχεια άκουσαν έναν πυροβολισμό από ψηλά, ανέβηκαν στον επάνω όροφο και βρήκαν ένα ακόμη άτομο", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ένας ανώνυμος μάρτυρας δήλωσε ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς. "Υπήρχαν 12 συνεχείς πυροβολισμοί ... στη συνέχεια είδαμε πώς απομακρύνθηκαν άνθρωποι μέσα σε μαύρες σακούλες", δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μια 23χρονη μάρτυρας ονόματι Λάρα Μπάουτς είπε ότι άκουσε "περίπου τέσσερις φάσεις πυροβολισμών. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, έπεφταν πάντα αρκετοί πυροβολισμοί, με διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων έως ενός λεπτού".

Κοίταξε έξω από το παράθυρο "και είδε ένα άτομο να τρέχει εκστατικά από το ισόγειο στον πρώτο όροφο στους Μάρτυρες του Ιεχωβά".

Είπε ότι οι λειτουργίες στο κέντρο ήταν "πάντα πολύ καλά παρακολουθούμενες" και ότι το πλήθος ήταν ένα μείγμα από "οικογένειες, ηλικιωμένους και νεότερους".

Περίπου 175.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά, εκ των οποίων οι 3.800 στο Αμβούργο. Το χριστιανικό κίνημα που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα κηρύσσει τη μη βία και είναι γνωστό για τον ευαγγελισμό από πόρτα σε πόρτα.

Ο δήμαρχος του Αμβούργου, Peter Tschentscher, δήλωσε: "Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Η αστυνομία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την καταδίωξη των δραστών και τη διαλεύκανση του παρασκηνίου".

Η Γερμανία έχει συγκλονιστεί από πολλές μαζικές εκτελέσεις τα τελευταία χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2020 ένας ακροδεξιός εξτρεμιστής σκότωσε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους πέντε στην κεντρική γερμανική πόλη Χάναου. Και το 2019, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας νεοναζί προσπάθησε να εισβάλει σε μια συναγωγή στο Χάλε την εβραϊκή γιορτή του Γιομ Κιπούρ.

news247.gr