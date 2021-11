Για 1η φορά Κινέζα αστροναύτισσα «περπάτησε» στο διάστημα (VID)

Η Γουάνγκ Γιαπίνγκ έγραψε ιστορία το βράδυ της Κυριακής, καθώς έγινε η πρώτη Κινέζα αστροναύτισσα που πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο, μαζί με έναν συνάδελφο της, έξω από τον υπό συναρμολόγηση νέο διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ της Κίνας.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Οι δύο αστροναύτες του τριμελούς πληρώματος του σκάφους Shenzhou-13, το οποίο έχει προσδεθεί στον υπό κατασκευή σταθμό Tiangong, ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα διαστημικό περίπατο διάρκειας 6,5 ωρών, σύμφωνα με το CNN και το Space.com. Είναι η πρώτη φορά που οι Κινέζοι αστροναύτες βγήκαν από το σκάφος τους από τις 16 Οκτωβρίου, όταν είχαν φθάσει στον σταθμό.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Η Γουάνγκ είναι η δεύτερη Κινέζα στο διάστημα, μετά την Λιού Γιανγκ, την πρώτη γυναίκα που είχε συμμετάσχει στην αποστολή Shenzhou-9 το 2012. Η Γουάνγκ είχε βρεθεί στο διάστημα για πρώτη φορά το 2013 με την αποστολή Shenzhou-10, αλλά τότε δεν είχε κάνει διαστημικό περίπατο.

#WangYaping becomes the first #Chinese woman to walk in space. pic.twitter.com/lORhrgQHwh

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 7, 2021