Για «δολιοφθορά» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Λιβάνου για την φωτιά

Λιβανέζοι πυροσβέστες και ελικόπτερα του στρατού προσπαθούσαν σήμερα να κατασβέσουν ό,τι έχει απομείνει από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Πέμπτη στο λιμάνι της Βηρυτού, λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την τεράστια έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 190 ανθρώπων και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Ο καπνός από τη χθεσινή πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους προκλήθηκε από εργασίες οξυγονοκόλλησης, κάλυψε πολλές συνοικίες της Βηρυτού, προκαλώντας πανικό στους πολίτες.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut . We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0

Η πολιτική προστασία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι η πυροσβεστική είχε κατασβέσει σήμερα το πρωί την πυρκαγιά, όμως παραμένει στο σημείο προκειμένου να αποφευχθούν αναζωπυρώσεις.

Όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός η πυρκαγιά στο λιμάνι της Βηρυτού ξέσπασε σε αποθήκη όπου διατηρεί ανθρωπιστική βοήθεια, με την οργάνωση να τονίζει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο διατάραξης των ανθρωπιστικών της επιχειρήσεων.

The Army is telling people in the vicinity of Beirut port to evacuate as another huge fire rages. This video is circulating showing workers fleeing the area pic.twitter.com/FxGLhM8Wl1

— Liz Sly (@LizSly) September 10, 2020