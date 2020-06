Για πρώτη φορά στις ΗΠΑ: Αφροαμερικανός σε ανώτατη στρατ. θέση

Για «ιστορική ημέρα» μιλά ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από την έγκριση για τοποθέτηση αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας του πρώτου αφροαμερικανού.

Εν μέσω των ταραχών που επικρατούν ακόμα σε ολόκληρη τη χώρα για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει λόγο για «ιστορική ημέρα» καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, Αφροαμερικανός θα υπηρετήσει σε ανώτατη στρατιωτική θέση, ύστερα από την έγκριση της Γερουσίας να αναλάβει ως επόμενος προσωπάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο στρατηγός Τσαρλς Μπράουν.

Η έγκριση ήρθε ύστερα από ψηφοφορία των γερουσιαστών, 98 από τους 100 γερουσιαστές να ψηφίζουν υπέρ και κανένας κατά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, άδραξε την ευκαιρία, επικροτώντας την εξέλιξη αυτή μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο.

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020