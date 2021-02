Γιαγιά έφτιαξε κρυφά Tinder στον εγγονό της μπας και βρει νύφη

Ένας άτυχος στον έρωτα και πολύ ντροπαλός 28χρονος εργένης ανακάλυψε με έκπληξή του πως η καταφερτζού γιαγιά του τού έφτιαξε λογαριασμό στον ιστότοπο γνωριμιών Tinder για να του βρει νύφη.

Η 82χρονη προξενήτρα γιαγιά παρουσίασε τον εγγονό της στο προφίλ του Tinder που του έφτιαξε εν αγνοία του ως ακατάστατο κι άχρηστο μάγειρα που ξέρει να φτιάχνει μόνο τσάι.

«Γεια σας είμαι η Τρίνα, η γιαγιά του Σκοτ» γράφει το απίστευτα ειλικρινές προφίλ του 28χρονου στο Tinder.

«Είναι 28 ετών, χωρίς παιδιά, ένας αξιαγάπητος εγγονός, πολύ ακατάστατος, χρειάζεται φιλενάδα που να ξέρει να του μαγειρεύει, εκτός εάν σας αρέσουν τα φασόλια πάνω σε ψωμί του τοστ» γράφει η γιαγιά για να «διαφημίσει» τον ανυποψίαστο εργένη.

«Είναι πολύ εργατικός και φτιάχνει φανταστικό τσάι, του αρέσει να βλέπει τηλεόραση και ταινίες, δεν είναι και πολύ αθλητικός, αλλά πάει για περπάτημα» συνεχίζει η γιαγιά.

Παρά την αρχική έκπληξη και ντροπή, ο Σκοτ αναδημοσίευσε τον σύνδεσμο για το προφίλ του Tinder στον λογαριασμό του στο Facebook και ήδη βρήκε 26 κοπέλες που να του ταιριάζουν.

«Βρήκα 26 ταίρια από την περασμένη Τετάρτη. Δεν έχω στείλει μήνυμα ακόμη σε όλες, αλλά έχω στείλει σε κάνα δυο» σχολιάζει ο νεαρός άντρας.

«Μου λέει πάντα να βρω μια φιλενάδα, είμαι βλέπετε μόνος μου για δύο χρόνια τώρα» παραδέχεται ο νεαρός Βρετανός.

Από την πλευρά της η πολυμήχανη Τρίνα που ζει μαζί με τον Σκοτ λέει πως του έφτιαξε το προφίλ στην εφαρμογή γνωριμιών ελπίζοντας να δει εγγόνια από κάποια από τις πιθανές γνωριμίες του, αν και πολύ αμφιβάλλει για την επιτυχία.

«Είναι ήδη 28 και θα ήθελα να τον δω αποκατεστημένο πριν φύγω. Είναι καλό παιδί και πάντοτε με φροντίζει. Κατά πολύ βάθος είναι καλός» παραδέχεται η 82χρονη γιαγιά, μιλώντας στη βρετανική ταμπλόιντ «The Sun».

