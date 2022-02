Γιγαντιαίες πυρκαγιές μαίνονται στη βορειοανατολική Αργεντινή

Πυρκαγιές γιγαντιαίων διαστάσεων μαίνονται εδώ κι εβδομάδες, έχουν απανθρακώσει εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών και βοσκοτόπων στην επαρχία Κοριέντες, στη βορειοανατολική Αργεντινή, έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον και βαριές οικονομικές ζημίες, τονίζουν ειδικοί και οι αρχές.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής Τεχνολογίας (INTA), που φέρει ημερομηνία 7η Φεβρουαρίου, εκτιμούσε πως 5.200.000 στρέμματα βοσκοτόπων και καλλιεργειών, με άλλα λόγια περίπου το 6% της συνολικής επιφάνειας της επαρχίας, βρίσκονταν στις φλόγες.

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται και ο καπνός που εκλύεται δεν επιτρέπει να επικαιροποιηθούν οι μετρήσεις από δορυφόρους.

major fires continue in the province of #Corrientes , #Argentina #fire #fires . More: https://t.co/HmTpmzxO6g pic.twitter.com/Fz84UWPyQF

Η φωτιά εξαπλώνεται «με ρυθμό 200.000 στρεμμάτων την ημέρα» και πλέον πρέπει να έχει φθάσει «τα 7.000.000 στρέμματα. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νικολάς Καρλίνο, κτηνοτρόφος, μέλος της συνομοσπονδίας αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών της Κοριέντες (CONINAGRO).

Ο φορέας εκτίμησε προχθές Τρίτη ότι οι ζημίες έχουν φθάσει τα τουλάχιστον 4,2 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας των καταστραμμένων καλλιεργειών ματέ – φυτού από τα φύλλα του οποίου παράγεται αφέψημα παρόμοιο με το τσάι – και τα 44,6 εκατ. δολάρια εξαιτίας της καταστροφής ορυζώνων. Υπολόγισε επίσης ότι τουλάχιστον 70.000 βοοειδή σκοτώθηκαν.

Η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Πυρκαγιών ανέφερε χθες Τετάρτη πως οι πυροσβέστες, με την υποστήριξη του στρατού ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, αγωνίζονται εναντίον έξι τεράστιων ενεργών μετώπων.

Fires in #Corrientes: they evacuate a hotel that was surrounded by flames

Some 35 guests had to be evicted due to the advance of the fire, which consumed half a million hectares. #Argentina#fire #incendios #incendie#Fuego #BreakingNews#BREAKING

⬇️⬇️⬇️https://t.co/krw49ZCw7C pic.twitter.com/H5yVRajHtL

— Jafery (@Jafery0) February 14, 2022