Γκάφα ιαπωνικού δικτύου: Η Β. Κορέα δεν εκτόξευσε τελικά πύραυλο

Σε σφάλμα φαίνεται ότι υπέπεσε το κρατικό ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, καθώς η είδηση περί εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα δεν ήταν ακριβής.

Το NHK είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ένας πύραυλος είχε καταπέσει στη θαλάσσια περιοχή, ανοικτά της ιαπωνικής νήσου Χοκάιντο.

Ωστόσο, το ίδιο το δίκτυο, με ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως η είδηση ήταν λανθασμένη και «κατέβασε» τη σχετική ανάρτηση από την ιστοσελίδα του.

BREAKING: Japan news organization NHK retracts news bulletin saying North Korea fired a missile into the sea off Japan’s Hokkaido pic.twitter.com/BG9tNYptTg

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 26, 2019