Γκρέτα: Έτσουξε η απάντηση σε μάτσο αρνητή της κλιματικής αλλαγής

Η νεαρή ακτιβίστρια του κλίματος Γκρέτα Τούνμπεργκ ίσως έμοιαζε εύκολος στόχος για τον Άντριου Τέιτ, πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή του kickboxing και νυν περσόνα του Διαδικτύου.

Γνωστός αρνητής της κλιματικής αλλαγής –εκτός από ακραίος μισογύνης- ο Τέιτ πόσταρε στο Twitter μήνυμα με το οποίο καμάρωνε για τις εκπομπές άνθρακα των πολυτελών αυτοκινήτων του.

Μάθαμε έτσι όλοι ότι οδηγεί μεταξύ άλλων μια Bugatti με κινητήρα οκτώ λίτρων και δύο Ferrari των 6,5 λίτρων.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή» έγραψε ο Τέιτ και ζήτησε από την Τούνμπεργκ τη διεύθυνσή της για να της στείλει με email λεπτομέρειες για τις «τεράστιες εκπομπές» της συλλογής του.

Η απάντηση της 19χρονης Σουηδής ήρθε γεμάτη ειρωνία:

«Ναι, παρακαλώ διαφώτισέ με. Στείλε μου email στο μικροτσούτσουνηενέργεια@βρεςνακάνειςκάτιστηζωή σου.com».

Η καυστική ατάκα έγινε viral με 50,3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες την Τετάρτη.

yes, please do enlighten me. email me at [email protected] https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022