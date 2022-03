Γουιλ Σμιθ: Τα «βρήκε» με τον Κρις Ροκ

Το χαστούκι που έδωσε ο Γουίλ Σμιθ στον παρουσιαστή των 94 βραβείων Όσκαρ Κρις Ροκ, επάνω στη σκηνή σόκαρε τους πάντες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η αμηχανία του παρουσιαστή σε συνδυασμό με τις φωνές του Σμιθ που έλεγε «μην ξαναπιάσεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@@νο στόμα σου» έκανε τους πάντες να πιστεύουν ότι αυτοί οι δυο δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ.

Όμως τα δημοσιεύματα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναφέρουν ότι οι δυο άνδρες τα βρήκαν, Μίλησαν ο ένας με τον άλλον, έδωσαν αμοιβαίες εξηγήσεις και πλέον λένε «περασμένα ξεχασμένα.»

Όπως αναφέρει το Page Six, ο ράπερ Diddy ανέφερε: «Ο Γουίλ Σμιθ και ο Κρις Ροκ τα βρήκαν μεταξύ τους». Οι δυο άνδρες ήταν καλεσμένοι στο after πάρτι του Vanity Fair μετά το τέλος της τελετής και εκεί κάθισαν μαζί, συζήτησαν και πλέον όπως επιβεβαιώνει και ο ράπερ το «θέμα έληξε.»

Diddy says Will Smith and Chris Rock settled their issues after Oscars slap. https://t.co/2FpPwykPIK

— Complex Pop Culture (@ComplexPop) March 28, 2022