Γυρίσματα «Rust»: Πώς μπορεί να σκότωσε το «ψεύτικο όπλο»

Ερωτηματικά στους ειδικούς της 7ης τέχνης έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα γυρίσματα της γουέστερν ταινίας Rust, όταν το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας του φιλμ Χαλίνα Χάτσινς και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

Το protothema.gr στην προσπάθεια του να ρίξει φως στην τραγωδία ζήτησε από τον γνωστό κινηματογραφικό παραγωγό Διονύση Σαμιώτη, το όνομα του οποίου βρίσκεται φέτος πίσω από την παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», να αναλύσει τις σκηνές και να περιγράψει τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται στις σκηνές υψηλής επικινδυνότητας:

«Κάτι έχει συμβεί και σύντομα θα μάθουμε την αλήθεια. Το σίγουρο είναι πως έχουν γίνει μια σειρά από λάθη. Για μένα τεράστια ευθύνη φέρει ο οπλουργός. Ο ειδικός που χρησιμοποιείται πάντα σ' αυτές τις περιπτώσεις για να χειρίζεται με ασφάλεια όλα αυτά τα όπλα. Ποτέ σ' ένα κινηματογραφικό σετ δεν βλέπουμε όλα τα όπλα που χρησιμοποιούνται, πέρα από εκείνα στα οποία πρέπει να γίνουν τα πιο κοντινά πλάνα. Ακόμα και αυτά είναι όπλα που βρίσκονται σε ειδικά σημεία κλειδωμένα, με το κλειδί να το έχει αυστηρά και μόνο ο οπλουργός, που έχει ειδική άδικα για να τα χρησιμοποιεί, από τις αρχές κάθε χώρας, που γίνονται τα γυρίσματα».

Το αυστηρό πρωτόκολλα και οι άσφαιρες σφαίρες:

«Ποτέ δεν χρησιμοποιούνται αληθινά πυρά παρά μόνο άσφαιρα και επίσης το όπλο στον ηθοποιό το δίνει αποκλειστικά και μόνο ο οπλουργός και μόνο στο γύρισμα. Οι πρόβες ποτέ δεν γίνονται με αληθινά όπλα, πάρα μόνο ψεύτικα. Το δίνει στο γύρισμα της σκηνής και εκείνη την ώρα βάζει τα άσφαιρα. Εδώ πρέπει να έχουν γίνει μια σειρά από σοβαρά λάθη, που πήγαν κόντρα στο πρωτόκολλο που οφείλουν να ακολουθήσουν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι σε σοκ και ειδικά ο ηθοποιός, που δεν έπρεπε να έχει το όπλο στα χέρια του» αναφέρει ο γνωστός παραγωγός και προσθέτει:

«Αν έχουν χρησιμοποιηθεί αληθινά πυρά, που μάλλον αληθινά πρέπει να ήταν, αυτό είναι αδιανόητο. Ατυχήματα σε δύσκολες σκηνές γίνονται αυτό έλειπε, μην ξεχνάμε πως στα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας ο Τομ Κρούζ, που θέλει όλα να τα κάνει μόνος του, κινδύνεψε πραγματικά. Αυτά γίνονται και απασχολούν γιατί αφορούν τους πάντες τις παραγωγές, τις ασφαλιστικές που τα καλύπτουν, γι αυτό και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Σκηνές με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας πάντα θα υπάρχουν, αλλά όχι με αληθινά πυρά. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν το έχω ακούσει ξανά. Από την άλλη στην Αμερική με τα όπλα είναι παρανοϊκοί, γι αυτό και δεν θέλω να πιστέψω το σενάριο που θέλει κάποιος να είχε το όπλο στην κατοχή του και στο σπίτι του και να το πήρε έτσι γεμάτο και στο γύρισμα».

Σύμφωνα με τον Διονύση Σαμιώτη το όπλο δεν έπρεπε εκείνη την ώρα να βρίσκεται χέρια του ηθοποιού:

«Θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ωστόσο έχει γίνει μια σειρά παραβίασης πρωτοκόλλων. Ακόμα και άσφαιρα να ήταν τα πυρά το όπλο δεν έπρεπε να βρισκόταν στα χέρια του ηθοποιού εκείνη την ώρα. Για να τραυματιστούν δυο άνθρωποι με τον έναν να σκοτωθεί επιτόπου το όπλο πρέπει να ήταν πυροβόλο και τα πυρά αληθινά, τα άσφαιρα σαφώς τραυματίζουν ειδικά αν πέσουν σε ευαίσθητα σημεία, αλλά η πιθανότητα να σκοτώσουν είναι ελάχιστη. Κρίμα για την κοπέλα που χάθηκε και τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει».

Όπως εξηγεί ο παραγωγός από μικρός σε ηλικία είχε την ευκαιρία να δει από κοντά γυρίσματα επικίνδυνων σκηνών:

«Όλη μου η οικογένεια ασχολούνταν πάντα με το σινεμά. Ένας από τους θείους μου και μετά ο ξάδελφος μου, έκαναν ακριβώς αυτή την δουλειά, δημιουργούσαν εκρήξεις, φωτιές, πυροβολισμούς, βροχές ήταν επαγγελματίες των ειδικών εφέ. Το πρώτο γύρισμα που πήγα στην ζωή μου ήταν με τον θείο μου που έκανε ριπές και πυροβολισμούς σε μια ταινία. Είδα από πρώτο χέρι πως ακολουθείτε σωστά το πρωτόκολλα, διότι με αυτά δεν παίζεις. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε συνθήκες όπου χρησιμοποιήθηκαν όπλα και γνωρίζω πως γίνεται».

Πυροβολισμοί με άδεια όπλα στο «Σμύρνη μου αγαπημένη»:

«Ακόμα και στην ταινία “Σμύρνη μου αγαπημένη” που είχαμε σκηνές με όπλα και πυροβολισμούς, ακολουθήσαμε κατά γράμμα το αυστηρό πρωτόκολλο. Με την βοήθεια ειδικών οπλουργών κάναμε τα γυρίσματα των πυροβολισμών. Εμείς δεν είχαμε πυρά, τα όπλα ήταν άδεια. Μόνο σε μια σκηνή στη Μυτιλήνη με πυρά και εκρηκτικά που κάναμε στις Αλυκές σ' έναν μεγάλο άδειο χώρο με ειδικούς ηθοποιούς και διαδικασίες. Δεν ρισκάρεις έτσι την υγεία του άλλου. Ακόμα και από δυο μέτρα να έχει πέσει ένας ηθοποιός, δεν το κάνεις αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις».

Τραγωδίες σε γυρίσματα

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πυροβολισμοί στα γυρίσματα οδηγούν σε τραγωδίες. Ο αείμνηστος ηθοποιός Brandon Lee -γιος του θρύλου της οθόνης των πολεμικών τεχνών Bruce Lee- πέθανε σε ηλικία 28 ετών το 1993 στα γυρίσματα του The Crow (1994).

Ένα περίστροφο που είχε προετοιμαστεί ακατάλληλα λόγω αμέλειας του οπλουργού, εκπυρσοκρότησε από τον συμπρωταγωνιστή του Λι σε μια σκηνή με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα στην κοιλιά. Το όπλο αρχικά φαινόταν άδειο, αλλά αργότερα ανακαλύφθηκε ότι μια σφαίρα είχε κολλήσει στην κάννη από μια προηγούμενη σκηνή.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Αμερικανός ηθοποιός Jon-Erik Hexum πέθανε σε ηλικία 26 ετών σε έναν τυχαίο αυτοτραυματισμό από πυροβόλο όπλο στο γύρισμα της τηλεοπτικής σειράς Cover Up το 1984. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήσυχος λόγω καθυστερήσεων γυρισμάτων, άρχισε να παίζει με ένα πιστόλι όταν σε ένα αστείο, κράτησε το όπλο στο κεφάλι του και τράβηξε τη σκανδάλη.

Δείτε βίντεο από γύρισμα ταινίας όπου χρησιμοποιείται prop gun

This is a behind-the-scenes clip from the Halloween (2018). Notice how there's some sort of barrier between the camera operator, and the prop gun. I'm just having a hard time understanding how this kind of accident still happens in 2021. #AlecBaldwin #HalynaHutchins pic.twitter.com/OE0WYpd1FN

— Cameron (@Wazzu0199) October 22, 2021