Χαβάη: 53 οι νεκροί από τις πυρκαγιές - Στάχτες ολόκληρες περιοχές (ΒΙΝΤΕΟ)

Η μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το γραφικό θέρετρο Λαχέινα στο νησί Μάουι της Χαβάης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 53 ανθρώπους, ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της κομητείας, με τον κυβερνήτη του αμερικανικού αρχιπελάγους, Τζος Γκριν, να προειδοποιεί πως ο απολογισμός θα γίνει «πολύ» πιο βαρύς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 60, καθώς οι διασώστες ερευνούν σπίτια και κτίρια που έχουν καταστραφεί σε μια από τις πιο θανατηφόρες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, με την προηγούμενη να είναι ένα τσουνάμι που έπληξε την πολιτεία το 1960 και είχε στοιχήσει τη ζωή σε 61 ανθρώπους.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 17 επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχάινα. Αυτό αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων στους 53 νεκρούς», τόνισαν οι αρχές της κομητείας Μάουι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

«Θα χρειαστεί να στεγάσουμε χιλιάδες ανθρώπους», ανέφερε επίσης ο Τζος Γκριν, υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το αρχικό στάδιο οι αρχές επιδιώκουν να κλείσουν κάπου «2.000 δωμάτια» για να καλύψουν τις ανάγκες, επικοινωνώντας με ξενοδοχεία στα νησιά. Κάλεσε εξάλλου όσους πολίτες έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πυροπαθείς να δείξουν γενναιοδωρία.

Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της Τρίτης, αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα της νήσου και την ιστορική πόλη Λαχάινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα, εισέπνευσαν καπνό και υπέστησαν άλλους τραυματισμούς. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη και χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν εσπευσμένα το νησί, είτε πήγαν σε καταφύγια ή έφυγαν από αυτό.

Στο Μάουι, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε τρία διαφορετικά μέτωπα. Οι φλόγες κατέστρεψαν συνοικίες στην Κούλα, στην ορεινή περιοχή Απκάντρι ενώ απειλούν το Κιχέι, στο νότιο Μάουι.

Οι φλόγες έκαιγαν με τέτοια ένταση που τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι διέφυγαν στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η αμερικανική ακτοφυλακή είπε ότι τα πληρώματά της έσωσαν 17 ανθρώπους από τη θάλασσα και εντόπισαν 40 επιζώντες στη στεριά.

Χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες επιζώντων της πυρκαγιάς που είπαν ότι η φωτιά ήταν τόσο ισχυρή ώστε έπρεπε να πηδήξουν στη θαλάσσα καθώς καιγόταν το δέρμα τους.

Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής κήρυξε τη Χαβάη ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, με σκοπό να αποδεσμευτούν σημαντικοί ομοσπονδιακοί πόροι που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι» εξήγησε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων οι προσπάθειες διάσωσης και ανοικοδόμησης του νησιού, όπου η τουριστική πόλη Λαχέινα, η παλαιά πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, ουσιαστικά ισοπεδώθηκε. Οι πληγέντες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί προσωρινή κατοικία ή για να λάβουν χρήματα με τα οποία θα επιδιορθώσουν τα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν επίσης σε προγράμματα ανάκαμψης.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε εξάλλου στον κυβερνήτη της Χαβάης Τζος Γκριν και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις ζωές που χάθηκαν και τις καταστροφές κατοικιών.

Συνεχίζεται η απομάκρυνση των τουριστών από το Μάουι

Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η εκκένωση της περιοχής με χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότεροι από 11.000 τουρίστες έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Μάουι, είπε ο Εντ Σνίφεν, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Μεταφορών της Χαβάης. Μολονότι τουλάχιστον 16 δρόμοι είχαν κλείσει, το αεροδρόμιο λειτουργούσε κανονικά και οι αεροπορικές εταιρίες έριξαν τις τιμές των εισιτηρίων ή προσέφεραν δωρεάν θέσεις στους ανθρώπους που έφευγαν. Η εταιρεία Southwest Airlines ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει περισσότερα δρομολόγια για να βοηθήσει στην προσπάθεια εκκένωσης.

Περίπου 1.500 επιπλέον τουρίστες αναμενόταν να φύγουν χθες, καθώς η μεταφορά τους με λεωφορεία στο αεροδρόμιο Καχουλούι ξανάρχισε, ενώ οι αξιωματούχοι έχουν αποθαρρύνει τυχόν νέες αφίξεις στο Μάουι, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Αμερικής.

Το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν εκτός λειτουργίας και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε περιοχές του Μάουι, συμπεριλαμβανομένης της Λαχάινα. Περίπου 12.000 πελάτες σε όλη τη Χαβάη έμειναν χωρίς ρεύμα την Πέμπτη, σύμφωνα με το poweroutage.us , το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Από τις εταιρείες συνιστάται στους πελάτες σταθερής τηλεφωνίας στις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκεται δυτικά του νησιού, να επικοινωνήσουν με το αστυνομικό τμήμα της Λαχέινα στο (808) 661-4441, εάν προκύψουν προβλήματα που φτάνουν στο 911. Οι κάτοικοι στο δυτικό Μάουι καλούνται να στείλουν μήνυμα στον αριθμό 911 με τις υπηρεσίες κλήσεων εκτός λειτουργίας.

Κάηκαν το παλαιότερο ξενοδοχείο και η ιστορική ινδοσυκιά της Λαχέινα

Εκτός από τις απώλειες ανθρώπων, οι φλόγες κατέκαψαν και πολιτιστικούς θησαυρούς, όπως την ιστορική ινδοσυκιά της Λαχέινα, ενός δέντρου που έστεκε στο σημείο όπου βρισκόταν κάποτε το παλάτι του βασιλιά Καμεχαμεχά Γ΄, τον 19ο αιώνα.

«Λέγεται ότι αν οι ρίζες είναι υγιείς, πιθανότατα θα σωθεί», δήλωσαν αξιωματούχοι της κομητείας σε μια ενημέρωση για το δέντρο των 150 ετών αργά την Τετάρτη. «Αλλά φαίνεται καμένο». Ο James B. Friday, δασολόγος στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, είπε ότι έψαχνε από τη Χονολουλού φωτογραφίες και βίντεο του δέντρου και δεν ήταν αισιόδοξος για τις προοπτικές του.

Το δέντρο Μπανιάν (γνωστό και ως συκιά της Βεγγάλης) στην Front Street στη Λαχέινα το 2018, πριν από τις πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας

Εκτός από το εμβληματικό δέντρο Μπανιάν του Μάουι, οι ντόπιοι και οι τουρίστες θρηνούν και για την απώλεια του παλαιότερου λειτουργικού ξενοδοχείου της Χαβάης, το Pioneer Inn, ηλικίας 122 ετών.

Το Pioneer Inn 34 δωματίων ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας της Λαχέινα που χτίστηκε το 1901 από τον Βρετανό George Alan Freeland το οποίο φιγουράρει μεταξύ των αρχιτεκτονικών πολύτιμων κτισμάτων που εξαφανίστηκαν από την πυρκαγιά.

