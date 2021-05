Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ «χτυπούν» σε Τελ Αβίβ&κεντρικό Ισραήλ

Σειρήνες άρχισαν να ηχούν το βράδυ της Τρίτης στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυράλους, σύμφωνα με όσα ανέφεραν μάρτυρες στο Reuters.

Ακούστηκαν επίσης οι ήχοι πολλαπλών εκρήξεων, επιβεβαιώνοντας τα «χτυπήματα», λίγη ώρα μετά τη δέσμευση των μαχητών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, να «απαντήσουν» σε μια ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε κατοιμένη στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα το απόγευμα.

JUST IN - Tel Aviv under attack. Direct hits reported. People heading to public bomb shelters.pic.twitter.com/InIEeqPJty

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021