Χάος στη Βηρυτό: Εκρήξεις και πυροβολισμοί (βίντεο)

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδεται ξέσπασαν συγκρούσεις σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση κατά δικαστή, ο οποίος έχει αναλάβει την έρευνα για τη φονική έκρηξη του 2020.

Μάλιστα, γίνεται και λόγος για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των οποίων φαίνεται ότι έχασε τη ζωή του ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, μάλιστα, φαίνονται ένοπλοι με κουκούλες να κυκλοφορούν στους δρόμους.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό πως ο στρατός της χώρας ερευνά για τους υπευθύνους.

🇱🇧 Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN

