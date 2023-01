Χάος στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ – Κλειστό λόγω χιονοθύελλας

Άλλη μια μέρα χάους στις μεταφορές αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί, λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων αλλά και χαμηλών θερμοκρασιών. Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ αναγκάστηκε να κλείσει λόγω χιονοθύελλας, ενώ το βράδυ ο υδράργυρος κατέβηκε στους -10 βαθμούς Κελσίου.

Και οι δύο αεροδιάδρομοι του αεροδρομίου παρέμειναν κλειστοί, καθώς τα αεροπλάνα, λόγω χιονοθύελλας δεν μπορούν να απογειωθούν. Πολλοί επιβάτες πλήττονται από την κακοκαιρία, που έχει εξαπλωθεί σε πολλά μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένα αεροπλάνο που ταξίδευε 4.000 μίλια από τις ΗΠΑ με προορισμό το Μάντσεστερ αναγκάστηκε να κατευθυνθεί στο Λονδίνο, καθώς ήταν αδύνατον να προσγειωθεί στο χιόνι.

It's looking good at Manchester Airport 🤞🏻 pic.twitter.com/3q4XCygGdn

— dec (@decmo_) January 19, 2023