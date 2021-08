Το χάος στο Αφγανιστάν: Νεκροί πολίτες από πυρά Ταλιμπάν

Καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρήκε ο πρώην Αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γάνι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα την Κυριακή, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα ΗΑΕ υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο Ασράφ Γάνι και την οικογένειά του στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, που μετέδωσε το CNN.

Την ίδια στιγμή, πίσω στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τους δέκα τραυματίστηκαν όταν μαχητές Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους στη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πρώην αξιωματικό της αφγανικής αστυνομίας.

Afghan youngsters protest in #Jalalabad city in support of National flag 🇦🇫. They urge Taliban leaders not to change or replace it. #Afghanistan pic.twitter.com/ZlghFxe9ME

Οι μάρτυρες δήλωσαν ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ όταν πολίτες προσπάθησαν να υψώσουν την σημαία του Αφγανιστάν και να χαμηλώσουν αυτή της ισλαμικής οργάνωσης, σε πλατεία της πόλης, που βρίσκεται περί τα 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Καμπούλ. Μάλιστα, φωτογραφίες απο ανταποκριτές ξένων μέσων δείχουν τους Ταλιμπάν να μην διστάζουν να στοχεύσουν ακόμα και εναντίον παιδιών, τα οποία ξυλοκοπούνται με ραβδιά. Χτυπήματα δέχτηκε κι ένας τοπικός δημοσιογράφος, μαζί με έναν καμεραμάν, που προσπάθησαν να καταγράψουν τα γεγονότα.

Taliban attack women and children with whips as they desperately try to reach Kabul airport https://t.co/AU56hsPUfM

Κι όλα αυτά, ενώ στη διάρκεια της πρώτης επίσημης συνέντευξης Τύπου των Ταλιμπάν μετά την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα, ο εκπρόσωπός τους δεσμευόταν πως οι σκηνές βιάς στο έδαφος της χώρας θα πάψουν να υφίστανται, ενώ έκανε λόγο και για σεβασμό (έστω και με προϋποθέσεις) στο έργο των μέσων ενημέρωσης.

Οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν δεν ήταν διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το περιστατικό στη διάρκεια διαδήλωσης, που έγινε ένα 24ωρο πριν την επέτειο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Αφγανιστάν.

Διαδήλωση έγινε την Τετάρτη και στην πόλη Χοστ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, με τους πολίτες να εκφράζουν τον θυμό και την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, στην πόλη Μπαμιάν δεκάδες άλλοι Ταλιμπάν ανατίναξαν το άγαλμα του θρυλικού ηγέτη των Σιιτών Αμπντού Μαζαρί, που είχε πολεμήσει εναντίον τους στον εμφύλιο πόλεμο τη δεκαετία του ’90. Ο Μαζαρί είχε σκοτωθεί από τους Ταλιμπάν το 1996.

Εκατοντάδες άνθρωποι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ από το πρωί της Τετάρτης

Στο μεταξύ, το κλίμα αβεβαιότητας μεταξύ των Αφγανών πολιτών εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις χθεσινές εξαγγελίες των Ταλιμπάν. Χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν προσπαθήσει να εγκαταλείψουν τη χώρα με κάθε κόστος (χάνοντας, ακόμα και τις ζωές τους).

The U.S. Air Force says it's reviewing an incident at the Kabul airport Monday where multiple people were killed when hundreds of Afghans swarmed a plane as it tried to take off. Human remains were found in the plane’s wheel well after it landed in Qatar. https://t.co/i7wfgT4BtY

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ από νωρίς την Τετάρτη, με τους Ταλιμπάν να ζητούν να δουν έγγραφα πριν αφήσουν τον κόσμο να επιβιβαστεί στα αεροσκάφη. Πολλοί φάνηκαν να μην έχουν διαβατήρια και κάθε φορά που η πόρτα του αεροδρομίου άνοιγε έστω και λίγο, δεκάδες προσπαθούσαν να «τρυπώσουν». Οι Ταλιμπάν απάντησαν, ρίχνοντας περιστασιακά προειδοποιητικά πυρά στον αέρα για να τους διαλύσουν.

A #Taliban commander at #Kabul airport said at least 40 people were killed in shooting by foreign forces&due to stampede since Monday.

He said people should not be deceived by fake rumours about travelling abroad&asked them to avoid coming to airport, Afghan media reported. IANS pic.twitter.com/hFPTH10Jlk

— Janta Ka Reporter (@JantaKaReporter) August 18, 2021