Χάπι Pfizer: Γιατί μπορεί να «αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού»

Μετά την αμερικανική Merck, η φαρμακοβιομηχανία Pfizer ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε χάπι κατά της Covid-19, της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός, υποσχόμενη μάλιστα εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι το αντι-ιικό φάρμακο εμφανίστηκε στις μελέτες αποτελεσματικό έως και κατά 89% ως προς τη μείωση του κινδύνου νοσηλείας ή θανάτου.

O επικεφαλής της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, σε αναρτήσεις του ανέφερε ότι, εφόσον το συγκεκριμένο σκεύασμα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, «φαίνεται πως έχει τις προϋποθέσεις να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας την σοβαρότητα της νόσησης από Covid-19 και αποτρέποντας έως και 9 στις 10 νοσηλείες».

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 5, 2021