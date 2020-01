Χάρι-Μέγκαν: Φεύγουν από το Παλάτι με τις ευλογίες της Βασίλισσας

Η βασίλισσα Ελισάβετ σέβεται την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

«Σήμερα η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις για το μέλλον του εγγονού μου και της οικογένειάς του. Η οικογένειά μου και εγώ στηρίζουμε απόλυτα την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή ως νέα οικογένεια», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωση της βασίλισσας.

«Παρότι θα προτιμούσαμε να παραμείνουν πλήρως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή ως οικογένεια, ενώ παραμένουν πολύτιμο κομμάτι της οικογένειάς μου. Ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν σαφές ότι δεν θέλουν να βασίζονται στα κρατικά έσοδα στη νέα τους ζωή», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Συμφωνήσαμε έτσι να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι δούκες του Σάσεξ θα μένουν σε Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Ελισάβετ κάλεσε σε συνάντηση της βασιλικής οικογένειας σήμερα, Δευτέρα προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

