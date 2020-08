Χαρταετός «σήκωσε» τρίχρονο κοριτσάκι στην Ταϊβάν (Βίντεο)

Στιγμές τρόμου και αγωνίας έζησε ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών από την Ταϊβάν, που μπλέχτηκε στον αϊτό και την παρέσυρε ο αέρας.

Το παιδί, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, συμμετείχε σε ένα φεστιβάλ με αϊτούς όταν συνέβη το περιστατικό.

Στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία τραβήχτηκαν από αυτόπτη μάρτυρα, φαίνεται πώς ο τεράστιος πορτοκαλί αϊτός «σηκώνει» το παιδί αρκετά μέτρα πάνω από τη γη και το στροβιλίζει για κάποια δευτερόλεπτα πριν τελικά εκείνο πέσει στην αγκαλιά του κόσμου που ήταν στο σημείο.

Όπως αναφέρει η Guardian, το παιδί τρόμαξε πάρα πολύ αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Δείτε τα βίντεο:

#Breaking- At a kite festival in Taiwan, a little girl was hurled in the air in a terrifying kite mishap.

Video Credit: TMZ pic.twitter.com/wnbKUgHWQu

August 30, 2020