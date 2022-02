Χάρτης: Πού έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής οι Ρώσοι

Η μέχρι στιγμής επίθεση της Ρωσίας επί ουκρανικού εδάφους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άνετα ως εκτεταμένη.

Αν εξαιρέσει κανείς το δυτικό μέρος της χώρας (σύνορα με Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία, οι τέσσερις πρώτες μέλη του ΝΑΤΟ) οι Ρώσοι από το ξημέρωμα της Πέμπτης χτυπούν όλο το υπόλοιπο σύνολο της ουκρανικής επικράτειας.

Οπως μεταδίδουν ουκρανικές πηγές, χτυπήματα μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει όχι μόνο στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, τις δύο "δημοκρατίες" των οποίων την ανεξαρτησία αναγνώρισε η Ρωσία, αλλά και στα κεντρικά της χώρας ενώ υπάρχουν αναφορές και για πολεμικές ενέργειες από το βορρά.

Οι Ρώσοι φέρεται να έχουν χρησιμοποιήσει στρατεύματα που είχαν εγκαταστήσει στην πιστή συμμαχό τους Λευκορωσία κάτι που τους επέτρεψε να χτυπήσουν και το Κίεβο.

Στρατιωτική δραστηριότητα υπάρχει και στο νότο από την ρωσοκρατούμενη χερσόνησο της Κριμαίας, κυρίως προς την Οδησσό.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί κυρίως εναέρια μέσα αλλά και χερσαία για να πετύχει τους σκοπούς της οι οποίοι φαίνεται να ξεπερνούν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια των Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Russian strikes in Ukraine so far according to Ukrainian media pic.twitter.com/u3Au4ydBjR

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022