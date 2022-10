Χιλή: Κατέρρευσε εξέδρα σε γεμάτο γήπεδο

Πανικός επικράτησε στη Χιλή, στο γήπεδο Μονουμεντάλ, όπου ενόψει του ντέρμπι της της Κόλο Κόλο με την Λα Κατόλικα, μια εξέδρα γεμάτη κόσμο κατέρρευσε.

Επικράτησε χάος στο γήπεδο, ενώ από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιο δυστύχημα στο γήπεδο.

Κανείς δεν σκοτώθηκε

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα, ευτυχώς κανένας σοβαρά, ενώ όλο το γήπεδο παρακολουθούσε σοκαρισμένο.

Το ατύχημα έλαβε χώρα την ώρα που η προπόνηση ήταν σε εξέλιξη και οι οπαδοί τραγουδούσαν, ενώ βίντεο από το γήπεδο έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Scary scenes in Chile’s monumental stadium.

During Colo Colo’s open training sessions before their derby match this weekend against La Católica, one of the grandstands collapsed while the fans were spurring their team on. pic.twitter.com/aBTPkIDkFi

— Nico Cantor (@Nicocantor1) September 30, 2022