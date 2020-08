Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Ιερουσαλήμ εναντίον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η κατακραυγή που προκλήθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού, καταδικάζοντας φερόμενη διαφθορά και τον χειρισμό από την κυβέρνηση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, δεν δείχνει να φθίνει.

Το πλήθος πραγματοποίησε πορεία στους δρόμους έξω από την επίσημη κατοικία του Νετανιάχου, με πανό, σημαίες και συνθήματα για την παραίτησή του. Ορισμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Police arrest dozens after thousands hit the streets of #Jerusalem to protest against PM #Netanyahu

READ MORE: https://t.co/R5zrW3JODC pic.twitter.com/008ECANbb2

— RT (@RT_com) August 23, 2020