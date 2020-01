Χιλιάδες οργισμένοι Ιρανοί συρρέουν για την ταφή Σουλεϊμανί

Στην πόλη Κερμάν, γενέτειρα του Κασέμ Σουλεϊμανί, βρίσκεται πλέον η σορός του Ιρανού υποστράτηγου, την ώρα που ένα τεράστιο πλήθος μαυροφορεμένων Ιρανών συρρέουν για να αποτίσουν έναν ύστατο φόρο τιμής.

Η σορός του πρώην διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη, μεταφέρθηκε οδικώς στην πόλη Κερμάν (νοτιοδυτικά).

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικονίζουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Αργία στην πόλη

Η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί αργία στην Κερμάν, προκειμένου όσο περισσότεροι πολίτες της μπορούν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στον υποστράτηγο, αξιωματικό εξαιρετικά δημοφιλή στο Ιράν, τον οποίο οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζουν «μάρτυρα».

Millions of mourners bid farewell to Lt. Gen. Soleimani, Abu Mahdi in Kerman #GeneralSoleimani #DecisiveResponse https://t.co/n6ZktQ5KnH

— Press TV (@PressTV) January 7, 2020