Χιούστον: Τουλάχιστον δύο νεκροί από την ισχυρή έκρηξη (Βίντεο)

Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί από την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε σε βιομηχανική αποθήκη στο Χιούστον του Τέξας, από την οποία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο κτήριο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρούς στην υπόθεση αυτή, έχουμε τουλάχιστον δύο επιβεβαιωμένους νεκρούς», τόνισε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας Αρτ Ασεβέντο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η αστυνομία του Χιούστον έχει ξεκινήσει έρευνες για ποινικές ευθύνες».

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη, ωστόσο η φωτιά και ένας μεγάλος σωρός από συντρίμμια έγιναν ορατά σε μεγάλη απόσταστη από το σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αίσθηση έγινε αισθητή σε διάμετρο περίπου 30 χλμ. από το κτήριο.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν αναφορές για σπασμένα τζάμια και πόρτες λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το ABC, στο σημείο της έκρηξης στεγάζεται μηχανουργική - κατασκευαστική εταιρεία.

Building Explosion 4500 Gessner: HPD command post at Tanner @ Gessner. All traffic avoid hot zone between Gessner, Genard, Sefani & Clay Rd. #houtraffic #hounews CC8

— Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020