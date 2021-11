HΠΑ: Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε μουσικό φεστιβάλ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας, μετά απο πληροφορίες για νεκρούς στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld του ράπερ Τράβις Σκοτ.

Σε τραγωδία κατέληξε το φεστιβάλ μουσικής Astroworld του Tράβις Σκοτ στο Χιούστον του Τέξας. Χιλιάδες θαυμαστές συνέρρευσαν στο συγκρότημα NRG Park , για να απολαύσουν απο κοντά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, ωστόσο ακολούθησαν σκηνές χάους, όταν πλήθος κόσμου φαίνεται να ποδοπατήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους υπέστησαν καρδιακή προσβολή, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι νεκροί ειναι τουλάχιστον οκτώ.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν σοκαριστικά βίντεο με πτώματα στο ετήσιο μουσικό φεστιβάλ του Travis Scott.

@HoustonFire is currently on scene near NRG after receiving reports of multiple civilian injuries. PIO is en route. Stay tuned for immediate updates @FireChiefofHFD

— Houston Fire Dept (@HoustonFire) November 6, 2021