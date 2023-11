Χτύπημα με δεκάδες νεκρούς στην Τζαμπαλίγια - Στόχος ήταν τα τούνελ της Χάμας λένε οι IDF

Τα τούνελ της Χαμάς ήταν, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο στόχος της επίθεσης στη Τζαμπαλίγια στη Γάζα το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το BBC ο Τζόναθαν Κόρνικους αφού επανέλαβε ότι στόχος ήταν το ανώτατο μέλος της Χαμάς, Ιμπραχίμ Μπιάρι, ο οποίος είχε «κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, υποστήριξε ότι «αρκετές δεκάδες» ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν «σε ένα πυκνό υπόγειο σύμπλεγμα τούνε» από το οποίο έδινε εντολές ο Μπιάρι.

Ο εκπρόσωπος των IDF ισχυρίστηκε ότι το χτύπημα έγινε ανάμεσα τα κτήρια με στόχο το σύμπλεγμα τούνελ που βρισκόταν από κάτω τους. Η κατάρρευση των τούνελ ήταν αυτή που προκάλεσε την κατάρρευση των κτηρίων, είπε ακόμα, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν μπορούσε να αποφευχθεί».

Κατά τον ίδιο το χτύπημα έγινε με περισσότερες από μια βόμβες χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Όπως κατέληξε η βόρεια Γάζα είναι «η καρδιά της Χαμάς».

Θρήνος στη Γάζα

Τουλάχιστον έξι ήταν αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 150 άτομα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Χαμάς.

The bombing of the #Jabalia camp, killing and injuring at least 400, is Netanyahu's reply to the worldwide protests demanding an end to the genocidal assault on #Gaza.

The Israeli regime is acting with the full support of the Biden administration and NATO. pic.twitter.com/5VLfJI8i87

— David North (@DavidNorthWSWS) October 31, 2023