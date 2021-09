Η Αυστραλία θα αποκτήσει το πρώτο της πυρηνικό υποβρύχιο

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ ​​Μόρισον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησαν μια συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψαν τη "συμμαχία" τους για ανταλλαγή προηγμένων τεχνολογιών άμυνας.

ΗΠΑ, Αυστραλία και Μεγάλη Βρετανία σύναψαν τη συμφωνία AUKUS, η οποία επισφραγίζεται με ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σκοτ Μόρισον αποκάλυψε στην ομιλία του ότι η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία της νέας τριμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια θα είναι η παράδοση ενός πυρηνικού υποβρύχιου στόλου στην Αυστραλία.

The first initiative under #AUKUS is the delivery of nuclear-powered submarines for the @Australian_Navy. This will allow @DeptDefence to meet its mission to protect Australia and its national interests, and that of our regional friends, into the future. #AUKUS pic.twitter.com/CYF05qJqPZ

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) September 15, 2021