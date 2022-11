Η Χερσώνα αποκτά και πάλι ζωή - Ουρές έξω από σουπερμάρκετ (Vid)

Τα ρωσικά στρατεύματα υποχώρησαν από τη Χερσώνα και η πόλη αποκτά και πάλι ζωή σταδιακά με τους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν σε μια μερική κανονικότητα.

Τα πρώτα καταστήματα με τρόφιμα ανοίγουν και πάλι με τους κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

First ATB supermarket reopens in Kherson after 8 months of occupation.

Since the city is mostly without electricity, the store also opened a charging station. pic.twitter.com/60wUynZsAq

