Η Κιμ πάει «κόντρα» στον Ερντογάν για τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Η διάσημη τηλεπερσόνα με τις πιο γνωστές καμπύλες ανά τον κόσμο έγινε η πιο διάσημη υπερασπίστρια των Αρμενίων.

Πολλοί, μάλιστα, αναρωτιούνται αν η Κιμ Καρντάσιαν έπαιξε έστω και έναν μικρό ρόλο για την ιστορική απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Η δημοφιλής τηλεπερσόνα στις ΗΠΑ δικαίωσε τον πατέρα της βάζοντας τα... γυαλιά σε όλους όσοι αμφισβητούν τη δύναμη της γοητείας στην πολιτική.

Ο πατέρας της Κιμ Καρντάσιαν, Ρόμπερτ, γεννήθηκε στην Αρμενία.

Η Κιμ είχε απευθύνει επιστολές σε Αμερικανούς βουλευτές αλλά και στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικό σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, για να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από το θέμα.

Στη διάρκεια της επίσκεψής της στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούλιο, η Κιμ Καρντάσιαν είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους: «Θέλω να το επιτύχουμε. Θα έκανε τον μπαμπά μου τόσο περήφανο».

Για την επίμαχη δήλωσή της, η εφημερίδα «The Wall Street Journal» σχολίασε πρόσφατα ότι διαθέτει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Μέσα από τις επαφές με σημαντικά πρόσωπα του πολιτικού χώρου, ανέλαβε την προώθηση της καθολικής αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, που στοίχισε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους.

Πρόσφατα είχε επισκεφθεί, μάλιστα, την Αρμενία:

Στις 9 Απριλίου, η Αμερικανίδα βουλευτής Τζάκι Σπάιερ, από το κόμμα των Δημοκρατικών, αποκάλυψε σε ομιλία της σε εκδήλωση των Αρμενίων στο Καπιτώλιο ότι οι Αρμένιοι είχαν ένα «μυστικό όπλο» για να πείσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει το θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ.

«Nομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε tweet στην Κιμ Καρντάσιαν -σοβαρά- για να της ζητήσουμε από την πλευρά μας να απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να ληφθεί δράση», δήλωσε η Σπάιερ. Τα σχόλια αρχικά έφεραν γέλιο στο ακροατήριο, ακολουθούμενο στη συνέχεια από ένα δυναμικό χειροκρότημα -μια σιωπηρή αναγνώριση ότι το τηλεοπτικό αστέρι των ΗΠΑ έχει αναδειχθεί σε βασικό σύμμαχο των Αρμενίων, σχολιάζει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Al monitor» που προωθεί τα νέα των Αρμενίων στην αμερικανική κοινότητα.

Ο πατέρας της, δικηγόρος στο επάγγελμα, της άνοιξε το δρόμο για να αναλάβει την υπεράσπιση του λαού της Αρμενίας.

Έγινε διάσημος στις ΗΠΑ μετά τη συμμετοχή του στη νομική ομάδα του διάσημου παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Ο Τζέι Σίμπσον.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν μιλούσε επί ώρες στις κόρες του για την Αρμενία και την Γενοκτονία. Κι όταν οι Αρμένιοι επικοινώνησαν μαζί της ζητώντας της να τους βοηθήσει, εκείνη είπε με χαρά το «ναι». Τους υποσχέθηκε ότι θα ενημερώσει το Λευκό Οίκο σχετικά με το θέμα και χρησιμοποίησε την δύναμή της στα social media όπου έχει 62 εκατομμύρια ακολούθους.

Πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στις ΗΠΑ έκανε έκκληση στους βουλευτές να κάνουν το καθήκον τους και τους ακολούθους της να βοηθήσουν.

Thank you Armenia for such a memorable trip. So blessed to have been baptized along with my babies at Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia's main cathedral which is sometimes referred to as the Vatican of the Armenian Apostolic Church. This church was built in 303 AD. pic.twitter.com/bUrzHfyh3p

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 10, 2019