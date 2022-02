Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν έδωσε την εντολή για την έναρξη της ρωσικής εισβολής περίμενε ότ η Ουκρανία θα κατέρρεε σαν «χάρτινος πύργος» μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο τα σχέδιά του φαίνεται ότι δεν υλοποιήθηκαν καθώς οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις όχι μόνο δεν παρέδωσαν τα όπλα αλλά μάχονται ακόμα ενάντια στον αριθμητικά υπέρτερο και ποιοτικά ανώτερο στρατό της Ρωσίας.

Μάλιστα, όπως εκτιμούσε το Σάββατο αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου η ουκρανική αντίσταση αποθαρρύνει τα ρωσικά στρατεύματα. Ο αξιωματούχος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε ακόμη ότι φαίνεται πως οι Ρώσοι διοικητές δεν είχαν προβλέψει να έχουν μεγάλη επάρκεια καυσίμων ούτε για επιμελητειακή υποστήριξη αρκετών 24ωρων και τώρα προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες που διαμορφώνονται επί του πεδίου.

«Εκτιμάμε ότι πάνω από το 50% της δύναμης που ο Πούτιν έχει συγκεντρώσει εναντίον της Ουκρανίας (…) εμπλέκεται πλέον» μέσα στη χώρα, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. «Πιστεύω πως είναι ασφαλές να υποθέσετε πως μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, αλλά δεν θα γίνω περισσότερο συγκεκριμένος», πρόσθεσε.

«Συνεχίζουμε επίσης να βλέπουμε σημάδια μιας βιώσιμης ουκρανικής αντίστασης», επεσήμανε ακόμη και δήλωσε πως «πιστεύουμε πως οι Ρώσοι αποθαρρύνονται όλο και περισσότερο καθώς χάνουν την ορμή τους τις τελευταίες 24 ώρες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ουκρανία».

Η Κυριακή ήταν η χειρότερη ημέρα του πολέμου για τους Ρώσους, μέχρι σήμερα

Την ίδια ώρα ακόμη και η αλλαγή στη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φανερώνει ότι κάτι αλλάζει. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Ζελένσκι έλεγε στους Ευρωπαίους ηγέτες, με τους οποίους συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που τον βλέπουν ζωντανό, τις τελευταίες ώρες η ρητορική είναι πιο σκληρή απέναντι στους Ρώσους και εκπέμπει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την έκβαση των πραγμάτων.

Και ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο 24ωρο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η σημερινή ημέρα φαίνεται να είναι η χειρότερη για τους Ρώσους που είχαν τις μεγαλύτερες απώλειές τους. Ουδείς μπορεί να επαληθεύσει αν τα στοιχεία που δίνουν οι Ουκρανοί για 4.300 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες είναι πραγματικά. Ωστόσο οι απώλειες των Ρώσων είναι δεδομένες.

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Πέμπτης επιδίδονται σε σκληρές μάχες ακόμα και σώμα με σώμα σε πολλές ουκρανικές πόλεις. Παράλληλα σε βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου από αξιόπιστες πηγές ενημέρωσεις φαίνονται πολλά ρωσικά άρματα να έχουν καταστραφεί ενώ άλλα να έχουν εγκαταλειφθεί για άγνωστους λόγους. Κάποια άλλα φαίνεται να έχουν κολλήσει στις λάσπες. Και αυτό διότι εάν ένα τεθωρακισμένο ή ένα άρμα μάχης κολλήσει προσπαθώντας να απομακρυνθεί θα κολλήσει ακόμη περισσότερο.

Today may have been the worst day for the Russian military in Ukraine so far#Kharkiv #ukraine pic.twitter.com/zgGP7eE4Po — www.anoncandanga.com🚨💣 (@anon_candanga) February 27, 2022

The war between Russia and Ukraine has moved to the center of Kiev. pic.twitter.com/82sNfaE2vi — RadioGenova (@RadioGenova) February 26, 2022

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν την επίθεσή τους με κύριο μέλημά τους να καταστρέψουν κέντρα διοίκησης, κέντρα επικοινωνιών, σταθμούς ραντάρ, αντιαεροπορικά συστήματα, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η κίνηση ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Ωστόσο το ρωσικό blitzkrieg δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς προς το παρόν το μόνο που έχουν κατάφερει είναι να πάρουν υπό την κατοχή τους την πόλη της Μελιτόπολης, ενώ το Κίεβο δεν έπεσε και το Χάρκοβο αντέχει ακόμα.

The Ukrainian Army has just given a very warm welcome to the Russian Army trying to enter central Kharkiv. Some Russian mothers are about to receive phone calls. pic.twitter.com/eYCKeov5bg — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2022

Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής όλα έδειχναν ότι το Χάρκοβο - η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας με σχεδόν 1,5 εκατ. πολίτες - θα καταλαμβανόταν από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ωστόσο η μονάδα των Ρώσων κομάντος της Σπέτσναζ δεν κατάφερε να καταλάβει την πόλη και μέχρι αυτή την ώρα συναντά την σκληρή αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων.

Ukrainian soldiers took the AGS-17 grenade launcher from the burned out Tigr-M in Kharkiv today.https://t.co/waL19hXtgB pic.twitter.com/6U3sYz4xwL — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

One RU vehicle out! Good job, Kharkiv! pic.twitter.com/crivP0pmEh — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

Η Ουκρανία έχει τον πλήρη έλεγχο του Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ο περιφερειακός διοικητής με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσής του.

«Ο έλεγχος του Χαρκόβου είναι απόλυτα δικός μας! Οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία και οι δυνάμεις άμυνας εργάζονται (γιαυτό) και η πόλη έχει καθαριστεί πλήρως από τον εχθρό», έγραψε στο Telegram ο Όλεχ Σινεγκούμποφ.

Reportedly a Russian MT-LB on fire in Nova Kakhovka. https://t.co/W88h4JsVeo pic.twitter.com/ez9siKzaVm — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

Παρά την αντίσταση των δυνάμεων του Κιέβου αυτό δεν σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις σταμάτησαν να αναπτύσσονται στο εσωτερικό της αχανούς Ουκρανίας. Ομως οι Ουκρανοί κέρδισαν χρόνο και ανασυντάσσονται. Στο διάστημα αυτό, χώρες του ΝΑΤΟ ενισχύουν την ουκρανική άμυνα με οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και άλλο αμυντικό υλικό που είναι απαραίτητο.

Το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Τσεχία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει ή προχωρούν τη διαδικασία έγκρισης για τον στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.

«72 ώρες αντίσταση, ο κόσμος δεν το πίστευε» λέει ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας

Επαίνους στη γενναιότητα των Ουκρανών στρατιωτών και εθνοφυλάκων απηύθυνε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας και ο υπουργός Αλεξέι Ρέζνικοφ.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

«Εβδομήντα δύο ώρες αντίστασης. Ο κόσμος δεν το πίστευε. Ο κόσμος αμφισβητούσε. Αλλά εμείς δεν υποχωρήσαμε, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να πολεμάμε τον Ρώσο εισβολέα. Δείξαμε στον κόσμο να μη φοβάται τη Ρωσία. Μη φοβάστε τους Ρώσους, να είστε δυνατοί και απωθήστε τους. Η υποστήριξη της Ουκρανίας πρέπει να είναι πιο δυνατή. Είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά σας» ανέφερε ο Ρέζνικοφ.

15 δισ. την ημέρα κοστίζουν στην Μόσχα οι επιχειρήσεις - Γιατί οι Ρώσοι δεν θα αντέξουν πόλεμο 10 ημερών

Στον ισχυρισμό ότι η εισβολή του Πούτιν στο Κίεβο δεν μπορεί να προχωρήσει επειδή η Ρωσία θα ξεμείνει γρήγορα από όπλα και χρήματα και σύντομα θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Ρίχο Τέρας. Σύμφωνα με τον πρώην Εσθονό υπουργό Άμυνας αυτό θα συμβεί εάν οι ουκρανικές δυνάμεις συγκρατήσουν τους Ρώσους για δέκα ημέρες.

Μάλιστα ο Τέρας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, επικαλούμενος πηγές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών ισχυρίστηκε ότι η εισβολή στην Ουκρανία κοστίζει στη Μόσχα 15 δισ. λίρες την ημέρα. Μάλιστα πρόσθεσε πως οι πύραυλοι που έχει στη διάθεσή της η ρωσική πλευρά φτάνουν για τρεις έως τέσσερις ημέρες γι' αυτό και χρησιμοποιούνται περιορισμένα.

Σύμφωνα με τον Εσθονό πολιτικό, το σχέδιο του Πούτιν βασίστηκε στην «τυχαία» εκτόξευση πυραύλων σε μεγάλα κτίρια για «εκφοβίσει» τους Ουκρανούς, στην πρόκληση μαζικών λιποταξιών, στην παράδοση των όπλων και στη φυγή του Ζελένσκι από τη χώρα.

Ακόμη, όπως ισχυρίστηκε με ανάρτησή του στο Twitter ο Ρίχο Τέρας, οι ρωσικές υπηρεσίες βρίσκονταν κοντά στο Κίεβο από τις 18 Φεβρουαρίου και είχαν σχέδιο να καταλάβουν γρήγορα την πρωτεύουσα και να εγκαταστήσουν στην εξουσία ένα καθεστώς «μαριονέτα».

4/7 If Ukraine manages to hold the Russians off for 10 days, then the Russians will have to enter negotiations. Because they have no money, weapons, or resources. Nevertheless, they are indifferent about the sanctions. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

«Οι Ρώσοι είναι σοκαρισμένοι από τη σφοδρή αντίσταση που συνάντησαν. Οι Ουκρανοί πρέπει να αποφύγουν τον πανικό! Η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει δυνατή και πρέπει να παρέχουμε βοήθεια!», τόνισε ακόμη σε μία άλλη ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

5/7 Alpha Spec Ops have been near Kyiv since the 18th February. The goal was to take Kyiv and instal a puppet regime. They are preparing provocations against innocent civilians – women and children – to sow panic. This is their trump card. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

Συνεχίζοντας τις αναρτήσεις στο Twitter ο Ρίχο Τέρας υποστήριξε πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν φέρεται να κάλεσε σε συνάντηση Ρώσους ολιγάρχες σε ένα καταφύγιο που βρίσκεται στα Ουράλια Όρη. Κατά τη διάρκεια των επαφών του ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να ήταν εκνευρισμένος καθώς πίστευε ότι η εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν «εύκολη» και «ολα θα γίνονταν από μία έως τέσσερις μέρες».

Αβέβαιο το αποτέλεσμα του πολέμου, λέει στο protothema.gr ανώτατος Έλληνας στρατιωτικός

Ανώτατος Έλληνας στρατιωτικός είπε στο protothema.gr ότι το αποτέλεσμα του πολέμου είναι αβέβαιο. Και σίγουρα, είπε ο ίδιος αξιωματικός στο protothema.gr, η αρχική εκτίμηση των Ρώσων ότι η κατάληψη της Ουκρανίας θα τελειώσει γρήγορα και αναίμακτα διαψεύστηκε πιο γρήγορα από τις αυταπάτες του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εγκαταλείψει τρέχοντας το Κίεβο ακούγοντας τις πρώτες σειρήνες.

Ολοκληρωτικός πόλεμος από την Ρωσία

«Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα πάντα: Ειδικές δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη, τεθωρακισμένα οχήματα, επιθετικά ελικόπτερα, άρματα μάχης και απ' όλες τις κατευθύνσεις με βασικό στόχο το Κίεβο και το Χάρκοβο», λέει ανώτατη στρατιωτική πηγή στο protothema.gr εξηγώντας πως «είναι με απλά λόγια ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Δεν περιορίστηκαν σε κάποιους βομβαρδισμούς σε επιλεγμένους στόχους υψηλής αξίας».

Εις ό,τι αφορά την μορφολογία του εδάφους στην Ουκρανία, μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη και μετακίνηση μηχανοκίνητων μονάδων, όμως οι αποστάσεις είναι πολύθ μεγάλες και οι Ουκρανοί προβάλλουν σθεναρή αντίσταση: Καταστρέφουν γέφυρες οι οποίες ενώνουν τις όχθες των πολλών ποταμών της Ουκρανίας, διαλύουν σιδηροδρομικές γραμμές, κάνουν ό,τι μπορούν για να καθυστερήσουν τους Ρώσους εισβολείς.

Πότε θα ξέρουμε τι θα συμβεί; Ισως το επόμενο διήμερο, λένε άνθρωποι με γνώση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αφού το πρώτο σοκ των Ουκρανών μετά την ρωσική εισβολή πέρασε, όλα είναι πιθανά και πλέον κάθε ημέρα όλα θα είναι δυσκολότερα για τους Ρώσους και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: Πρώτο Θέμα