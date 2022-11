Η ομοσπονδία των ΗΠΑ αφαίρεσε το έμβλημα από τη σημαία του Ιράν!

Νωρίς-νωρίς άρχισαν τα... όργανα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενόψει της αναμέτρησής τους την Τρίτη (29/11), στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Πέραν της βαθμολογικής σημασίας του αγώνα, που πιθανότατα θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει από τον 2ο όμιλο μαζί με την Αγγλία, υπάρχει και το δεδομένο των τεταμένων σχέσεων των δύο χωρών που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το... θερμόμετρο.

US Men's National Soccer Team's IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.

(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAmini pic.twitter.com/9As8xuDyK9

— Holly Dagres (@hdagres) November 26, 2022