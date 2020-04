Η πρώτη δήλωση Τζόνσον μετά τη νοσηλεία του (VIDEO)

Ξεπέρασαν τις 10.000 τα θύματα του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας που καλύπτουν έως τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου.

Κατά το 24ωρο ως εκείνη την ώρα δηλώθηκαν ακόμα 737 θάνατοι στη χώρα, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους 10.612.

Πρόκειται για μείωση του αριθμού των νέων θανάτων σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις ημέρες, που περιλαμβάνουν και το αρνητικό ρεκόρ των 980 θανάτων σε ένα 24ωρο.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας αφορούν μόνο θανάτους ασθενών στα νοσοκομεία και όχι στην κοινότητα και σε οίκους ευγηρίας.

Έως τις 9 το πρωί της Κυριακής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είχα ανέλθει στα 84.279, μια ημερήσια αύξηση της τάξης των 5.288.

Συνολικά τουλάχιστον από μία φορά έχουν εξεταστεί 282.374 πολίτες, ενώ έχουν νοσηλευτεί 19.945.

Εν τω μεταξύ, στην πρώτη εμφάνισή του μετά από τη νοσηλεία του για τον κορωνοϊό, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον που έλαβε το πρωί εξιτήριο δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» πως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας NHS του έσωσε τη ζωή.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020