Η Ρωσία ανακοίνωσε αποχώρηση στρατευμάτων από την Κριμαία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο δείχνει άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα να αναχωρούν από την χερσόνησο Κριμαία της Ουκρανίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, μετά την ολοκλήρωση στρατιωτικών γυμνασίων εκεί.

Η ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην Κριμαία τροφοδοτούσε την ανησυχία για μια ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι: «Οι μονάδες της Νότιας Στρατιωτικής Περιοχής, που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στα τακτικά γυμνάσια σε περιοχές δοκιμών της χερσονήσου της Κριμαίας, κατευθύνονται με τραίνα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους».

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε νυχτερινές εικόνες από ένα τραίνο που μετέφερε άρματα μάχης να διασχίζει τη γέφυρα που περνά από τα στενά Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να ενώσει την Κριμαία με το ρωσικό έδαφος.

Χθες Τρίτη η Ρωσία είχε ανακοινώσει τη “μερική” αποχώρηση των στρατιωτών της που είχαν αναπτυχθεί εδώ και εβδομάδες στα σύνορα με την Ουκρανία, μια ένδειξη αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αναμένουν ακόμη αποδείξεις για τη μαζική απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, δηλώντας όμως ταυτόχρονα αισιόδοξοι. Η Μόσχα δεν έχει διευκρινίσει πόσα στρατεύματά της έχουν αποχωρήσει από τα σύνορα με την Ουκρανία, ούτε το χρονοδιάγραμμα της απομάκρυνσής τους.

Περισσότεροι από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες είναι ανεπτυγμένοι κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με τη Δύση.

Παράλληλα συνεχίζονται ως τις 20 Φεβρουαρίου τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας- Λευκορωσίας.

Σταθερή η κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία, λέει ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ρεζνίκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις ρωσικές απειλές δεν περιέχουν "κάτι το μη αναμενόμενο" και ότι συνάδουν με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σε τηλεοπτική του ομιλία ο υπουργός είπε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν εθνικές στρατιωτικές ασκήσεις, μια εκ των οποίων θα παρακολουθήσει και ο στρατιωτικός ακόλουθος της Λευκορωσίας. Ο γείτονας της Ουκρανίας έχει διαβεβαιώσει το Κίεβο ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική απειλή από το έδαφός του.

Ο Ρεζνίκοφ πρόσθεσε ότι θα συμμετάσχει μέσω "τηλεδιάσκεψης" στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ αύριο Πέμπτη.

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up

Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd

— Liveuamap (@Liveuamap) February 16, 2022