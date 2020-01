Η στιγμή εκτόξευσης του ιρανικού πυραύλου που χτύπησε το Boeing

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που εκτοξεύεται ο ιρανικός πύραυλος και χτυπά το ουκρανικό Boeing είδε το φως της δημοσιότητας, σήμερα, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για το δυστύχημα.

Το σύντομο σε διάρκεια βίντεο καταγράφηκε από μια κάμερα παρακολούθησης χώρου στάθμευσης, το οποίο πιθανότατα βρίσκεται στις παρυφές της Τεχεράνης.

Τα πλάνα που καταγράφηκαν δείχνουν την εκτόξευση ενός βλήματος που πηγαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω και το λαμπερό φως που προκάλεσε η έκρηξή του, η οποία δεν φαίνεται στην οθόνη.

Η αυθεντικότητα του βίντεο, ωστόσο, ακόμα εξετάζεται.

#BREAKING New footage shows the moment which the missile fired in the direction of the Ukrainian plane in #Iran pic.twitter.com/FyKXv1V53A

— Guy Elster (@guyelster) January 11, 2020