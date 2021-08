Η στιγμή που Ταλιμπάν μπαίνουν στη χλιδάτη βίλα στρατηγού(βίντεο)

Το Αφγανιστάν «φλέγεται» με τους Ταλιμπάν να ελέγχουν πλέον περισσότερα από τα δύο τρίτα της χώρας.

Την ώρα που μαίνονται οι μάχες, ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο με τους Ταλιμπάν να εισβάλουν στη χλιδάτη βίλα του στρατηγού Ρασίντ Ντόστομ. Πρόκειται για τον πρώην αντιπρόεδρο και σύμμαχο των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά των Ταλιμπάν.

Το βιντεο ξεκίνησε να κάνει το γύρο του διαδικτύου το Σάββατο και σε αυτό εμφανίζονται οι Ταλιμπάν μέσα στο «χρυσό» παλάτι του στρατηγού. Επεξεργάζονται τα χρυσά έπιπλα, την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο στρατηγός έχει φυγαδευθεί.

Το σπίτι του βρίσκεται στο Mazar-e-Sharif, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, η οποία με τη σειρά της έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν το Σάββατο.

