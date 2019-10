Η Τουρκία σφυροκοπά τη Συρία:Νεκροί, τραυματίες και εικόνες χάους

Σε τουλάχιστον 15 ανέρχονται τα θύματα, μεταξύ αυτών και 8 άμαχοι, της τουρκικής επίθεσης εναντίον Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν δεκάδες τραυματίες. Οι Τούρκοι εξαπέλυσαν την επίθεσή τους το απόγευμα της Τετάρτης και προς ώρας έχουν πλήξει περισσότερους από 180 στόχους.

Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αργά χθες το βράδυ, έχουν πληγεί περί τους 181 στόχους - θέσεις κούρδων ανταρτών – από αέρος και ξηράς.

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων σε βάθος 50 χλμ στη Συρία, στο Άιν Ίσα, έγινε γνωστό από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Παράλληλα το SDF ανακοίνωσε πως ήρθε αντιμέτωπο με μια χερσαία επίθεση τουρκικών στρατευμάτων. «Μια χερσαία επίθεση τουρκικών δυνάμεων απωθήθηκε από μαχητές των SDF στην πόλη Τελ Αμπιάντ. Καμία προέλαση μέχρι στιγμής», τόνισε ο εκπρόσωπος των SDF Μουσταφά Μπαλί.

Άγκυρα: Αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη η επιχείρηση

Η διπλωματία της Τουρκίας, σε επιστολή – απάντησή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο για μία «αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη» επιχείρηση. Σήμερα το Σ.Α. θα συνεδριάσει ώστε να συζητήσει την εισβολή.

Κατά την Άγκυρα, η επιχείρηση έχει στόχο να εξαλειφθεί αυτός που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλεί «διάδρομο του τρόμου» νότια των συνόρων της χώρας του με τη Συρία.

Η Τουρκία διατείνεται ότι οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), είναι ο συριακός βραχίονας του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, της αυτονομιστικής οργάνωσης που πολεμά εναντίον του τουρκικού κράτους από τη δεκαετία του 1980.

Το ΣΑ του ΟΗΕ συγκαλείται σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στη Συρία, κατόπιν αιτήματος των πέντε ευρωπαϊκών κρατών-μελών του (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία).

Heavy smoke billowing from an #SDF position, hit by #Turkey airstrikes on outskirts of Ras Al Ayn pic.twitter.com/8LwmSmvKCq

«Όπως συνέβη και στις προηγούμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της, η αντίδραση της Τουρκίας θα είναι αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη», ανέφερε ο πρεσβευτής της χώρας Φεριντούν Σινιρλίογλου σε επιστολή του προς το δεκαπενταμελές ΣΑ που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

«Η επιχείρηση θα στοχοθετήσει μόνο τρομοκράτες και κρησφύγετά τους, καταφύγια, θέσεις, οπλισμένα οχήματα και εξοπλισμό», συνέχισε ο πρεσβευτής. «Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθούν παράπλευρες απώλειες στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού», διαβεβαίωσε ακόμη ο Σινιρλίογλου.

Η Τουρκία δικαιολόγησε την εισβολή επικαλούμενη το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα μιας χώρας ή μιας συμμαχίας κρατών στην αυτοάμυνα όταν δέχεται επίθεση.

The displacement of civilians from the city of Ras Al-Ain due to Turkish shear on the city pic.twitter.com/FCYqnHOQNT

— Ivan Hassib (@Ivan_Hassib) October 9, 2019