Η υπόσχεση της Βασίλισσας Ελισάβετ σε ηλικία 21 ετών

Φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ απέτισε ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν Γουέλμπι, επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας.

Στο κήρυγμά του ο αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει η βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 21 ετών, για να υπηρετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο λέγοντας ότι «ποτέ δεν είχε υλοποιηθεί μια τέτοια υπόσχεση τόσο καλά».

«Σε γνωστή της ομιλία, την οποία εκφώνησε με την ευκαιρία των 21ων γενεθλίων της, η εκλιπούσα Αυτής Μεγαλειότητα είχε δηλώσει ότι όλη της η ζωή θα είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία του έθνους και της Κοινοπολιτείας. Σπάνια έχει τηρηθεί σε τέτοιο βαθμό μια υπόσχεση», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος. Ήταν «πρόσχαρη, παρούσα για όλους, άγγιζε πολλές ζωές», πρόσθεσε.

>>Διαβάστε επίσης: Live-Κηδεία Ελισάβετ: Μπροστά από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ η πομπή<<

The Archbishop of Canterbury Justin Welby has delivered his sermon at Queen Elizabeth II's funeral at Westminster Abbey | #QueenElizabethII #queensfuneral pic.twitter.com/W5apmiOekn

— 10 News First (@10NewsFirst) September 19, 2022