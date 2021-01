Ινδία: Αστυνομικός έσωσε 60χρονο και μετά τον... χαστούκισε (Vid)

Με αυτοθυσία έσπευσε ένας αστυνομικός να σώσει από επερχόμενο τρένο έναν 60χρονο στην Ινδία, που σφηνώθηκε στις ράγες, λίγο πριν τον παρασύρει ο συρμός.

Στο viral βίντεο από το παρ’ ολίγον μοιραίο περιστατικό σε σταθμό του προαστιακού στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, τη Μουμπάι, ο αστυνομικός διακρίνεται να τραβά τον 60χρονο πάνω στην αποβάθρα κλάσματα του δευτερολέπτου, προτού τον διαμελίσει το τρένο και στη συνέχεια να τον χαστουκίζει ελαφρά στο πρόσωπο, αγανακτισμένος με την απροσεξία του, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

#WATCH | Maharashtra: A constable of Mumbai Police helped a 60-year-old man, who got stuck at a railway track, save his life at Dahisar railway station in Mumbai yesterday. pic.twitter.com/lqzJYf09Cj

— ANI (@ANI) January 2, 2021