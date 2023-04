Ινδία: Έγινε η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου

Για ρατσιστικό και κακόγουστο σκίτσο κατηγορούν πολλοί Ινδοί το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» σχολιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνων που δείχνουν ότι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο ξεπέρασε σε πληθυσμό την Κίνα.

Η γελοιογραφία του εβδομαδιαίου περιοδικού που βρέθηκε στο στόχαστρο δείχνει ένα τρένο-σαράβαλο γεμάτο Ινδούς επιβάτες, που έχουν ανέβει ακόμη και στην οροφή του να προσπερνά μία κινεζική υπερταχεία που κινείται παράλληλα.

👋🏽#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China. @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u

— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) April 23, 2023